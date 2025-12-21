埼玉県道陥没事故の救助活動などを検証する、草加八潮消防組合の「道路陥没救助事案に関する検討委員会」（委員長＝永田尚三・関西大教授）は１９日、組合管理者の山川百合子・草加市長に中間報告書を提出した。

落下したトラック運転手の救助方法について、「クレーン車によるトラックの引き上げが唯一の方法」と指摘した。

中間報告書を提出する際、永田委員長は「困難な活動を強いられた現場で、消防の判断はおおよそ妥当性を欠くものではない」と評価した。救助活動にあたった隊員２人が負傷した点については、「消防の判断には課題が残る。最終報告では同様事故の対応などについて提言も盛り込みたい」とした。

中間報告書では「土留め工法は危険が伴い、時間がかかる」「自衛隊などのヘリコプターによるトラック引き上げは墜落、地盤崩落の危険があった」などと指摘。「当時の状況下ではクレーン車による救助方法が唯一取り得る方法」とした。

トラックをつり上げるワイヤが破断した点については「ワイヤの状態、口径に不備はなく、破断荷重を超えないようクレーン車の荷重計をオペレーターが確認、操作していた」とした。破断の原因として「崩落による瞬間的かつ局所的な衝撃などが考えられるが、断定はできない」とした。

検討委は今後も会合を重ね、来年３月末までに最終報告書をまとめる予定。