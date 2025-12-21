今季まで広島の投手コーチを６年間務めた、横山竜士氏（４９）がデイリースポーツ評論家に７年ぶりに復帰。間近で接してきたカープ投手陣の今季の振り返りと来季の展望を計２回、お届けする。第２回は「期待の若鯉編」。中継ぎのブレーク候補には来季３年目の滝田一希投手（２３）と右のサイドスロー・益田武尚投手（２７）を挙げ、先発では来季２年目を迎える佐藤柳之介投手（２３）に着目した。

今回は「期待の若手」というテーマで、お話をさせてもらいます。昨季からの２年間は２軍投手コーチを務めました。その中で、飛躍の予感を抱かせる一人が来季３年目の滝田です。

過去、１軍では計８試合しか投げていませんが、今季のウエスタン・リーグでは２８試合で５勝２敗、防御率２・３５の好成績。特筆すべきは奪三振率の高さで５３回２／３を投げて５３三振と、投球回と三振数がほぼ同じです。

この現状が矢崎（現ヤクルト）のブレーク前と重なります。２軍戦では直球を主体に圧倒。相手球団の首脳陣から「彼は絶対に活躍する」と太鼓判を押されました。滝田も直球にスピードがあり、チェンジアップで空振りが取れます。カーブやカットボールでもストライクを取れるようになってきた部分も、見逃せません。制球を乱して四球を出す時もありますが、そこは目をつむって起用してほしい投手です。

中継ぎでは益田の台頭にも期待です。今年、２軍ではスライダーで簡単にストライクを取れるようになって安定感が出てきました。投げている球は本当に、１軍レベル。結果が求められる立場ですし、右のサイドスローは投手陣の編成を考えても貴重ですからね。

先発では佐藤柳でしょうか。今季はプロ初勝利を挙げて着実に力を付けました。７月末に２軍再調整期間があり、そこでは投球時に踏むプレートの位置を助言しました。

左投手は右打者の内角に投げる際、クロス気味の軌道で投げたいためにプレートの一塁側を踏む傾向があります。佐藤柳も同じです。ただ、いい球を投げられる確率が低かったので、真ん中を踏むように伝えました。真ん中から投げれば体への負担が減り、チェンジアップもストライクゾーンから変化しますからね。

彼は自分をしっかり持っていて、負けず嫌いな性格。それも投手としての魅力です。他の若手たちとレベルの高い競争を繰り広げてほしいなと。チーム力の向上という意味でも、新たな顔ぶれが１軍で躍動してくれることを願っています。