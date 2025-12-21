柏木由紀子、ユニクロのシャツ取り入れた“重ね着コーデ”を披露「センスの良い服の着こなし」
俳優の柏木由紀子（77）が20日、自身のインスタグラムを更新。『ユニクロ（UNIQLO）』のシャツを取り入れた“重ね着コーデ”を披露した。
【写真】ユニクロのシャツを取り入れた“重ね着コーデ”を披露した柏木由紀子
柏木は「打ち合わせの日」のコーディネートをアップ。ブラウンのニットにホワイトパンツとロングブーツをすっきりと合わせた大人の着こなしを披露している。
「この冬は、ニットの中にシャツを入れるのがちょっとしたブームです」と、ユニクロのシャツとニットの重ね着を紹介。「首周りに襟を足すことで、首元が寂しくならないことと、顔に明るさをプラスできる気もしますし、ニットの襟もとの汚れ防止にも シャツならすぐに洗えるのがありがたいですよね」とファッションポイントを説明した。
この投稿には、「由紀子さんもユニクロ」「いつ拝見してもセンスの良い服の着こなし」「ブーツインも最高に似合ってますね」などの声が寄せられている。
