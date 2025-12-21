制限を簡単に解除

親がスマホの利用に制限をかけても、子どもは驚くような“裏技”を駆使して簡単に解除してしまう……。多くの家庭で繰り広げられるこの終わりなき「いたちごっこ」は、深刻な悩みだ。複雑化するデジタル環境の中で、親はどのように子どもと向き合えば良いのか。ITジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋暁子さんに聞いた。（全4回の第3回）

保護者から寄せられる相談の中で、特に切実なのが、「ペアレンタルコントロールを設定していたのに、いつの間にか勝手に使っていた」「知らない間にパスワードを割り出し、制限を解除されていた」といった、子どもの予測不能な行動に関することです。

高橋暁子さん

子どもには「スマホを使いたい」という、時に親の想像をはるかに超えるほどの強い情熱があります。特に、制限をいかにして乗り越えるかという点では、子どもたちは驚くべき集中力と探究心を発揮します。それは、さながらシステムに挑む「ハッカー」のようです。

具体的な方法としては、設定しがちな誕生日や電話番号といった推測されやすいパスワードを片っ端から試すといった古典的なものから、親が指紋認証でロックを解除した上で渡された端末に、自らの指紋を追加で登録してしまうといった巧妙なものまで、様々です。

こうした情報は、今やYouTubeやSNSを通じて、子どもたちが容易にアクセスできる状況にあります。学校で配布された学習用タブレットの制限を解除してゲームに興じる方法や、禁止されているはずのアプリ内課金を行う手順などが、子どもたちのコミュニティ内で公然と共有されているのです。

親が一方的に制限を強化しても、子どもはまた次なる抜け道を探し出すだけです。逆に、子どもが「（親に）バレなかった、やった！」という感情を抱くことで、「悪い成功体験」を積ませてしまうことにつながります。

ルールを破ることへの心理的なハードルが著しく低下した結果、モラルそのものが歪んでしまう危険性があるのです。

ルール設定に納得を

では、親はどう対処すればいいのでしょうか。重要なのは、制限という「力」で一方的に押さえつけるのではなく、子ども自身に「自分にはある程度の自己管理が必要かもしれない」と、ルールを設定することに納得させることが大切です。

そのためには、なぜ制限が必要なのか、スマホの過度な使用が、自分の大切な時間や将来の目標にどのような影響を与えるのかを、根気強く対話を通じて考えさせることが不可欠です。親が答えを教えるのではなく、子ども自らがその関係性に気づき、答えを導き出せるようにサポートするのです。

もちろん、子どもが自らの意思で利用を完全にコントロールできるようになるまでには、相応の時間が必要です。途中で、つい誘惑に負けそうになることもあるでしょう。これを避けるためには、話し合いだけでなく、物理的にスマホから距離を置くことが効果的です。

例えば、スマホの画面をモノクロ表示（グレースケール）にする機能の活用です。スマホが私たちを強く惹きつける一因は、カラフルで刺激的な画面が、脳を絶えず刺激するからです。この色彩をモノクロに切り替えるだけで、画面の「面白そう」という感覚が薄れ、無目的な利用意欲を減退させることができます。

また、あらゆるアプリからの通知を遮断することも有効な手段です。プッシュ通知は、集中力を奪う最大の要因の一つ。「集中モード」などを活用し、勉強や睡眠の時間帯は一切の通知が届かないように設定することで、目の前の課題に集中できる環境を整えることができます。

特に時間を浪費しがちなX（旧Twitter）やTikTok、YouTubeといったアプリは、一時的にアンインストールしてしまうのも一つの手です。IDとパスワードさえ記録しておけば、いつでも再インストールは可能なため、「少しの間だけ距離を置く」という選択肢も有効です。

受験期など、特に集中したい期間には、スマホにペアレンタルコントロール機能でロックをかけ、解除パスワードを塾の先生や信頼できる友人に設定してもらうという方法もあります。友人や先生の前では「パスワードを解除してほしい」とは言い出しにくい、という心理的なハードルを利用したものです。

高橋暁子（たかはし・あきこ）

成蹊大学客員教授、ITジャーナリスト。SNSや情報リテラシー、スマートフォンやインターネットに関連する事件・トラブルとその対策を専門とする。NHK「あさイチ」「クローズアップ現代+」などメディア出演多数。元小学校教員であり、高校生の母でもある。近著に『スマホで受験に失敗する子どもたち』（星海社新書）などがある。

