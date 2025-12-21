【紀ノ国屋】オンラインストア限定の「SPESIAL SALE」が超お得。パエリア・ピッツァなど贅沢グルメが期間限定価格に。
2025年12月19日現在、紀ノ国屋の公式オンラインストアでは、「SPESIAL SALE!!」を開催中です。
新商品もベストセラーも...上質なPB商品がオトク！
セールの対象商品は、紀ノ国屋ブランドの81商品。お菓子、飲料、冷凍総菜などを期間限定特別価格に値下げしています。
・紀ノ国屋 海の幸のパエリア（賞味期限：2026年4月10日）
価格は1026円。
・紀ノ国屋 リンゴグミ（賞味期限：2026年4月22日）
価格は257円。
・紀ノ国屋 ピッツァ クワトロフォルマッジ（賞味期限：2026年2月12日）
価格は1684円。
・紀ノ国屋 鯖ジャーキー（賞味期限：2026年9月25日）
価格は1058円。
・紀ノ国屋 宇治抹茶入り煎茶ティーバッグ（賞味期限：2026年9月12日）
価格は570円。
・紀ノ国屋 きな粉（賞味期限：2026年7月14日）
価格は257円。
年末年始の食卓を彩る贅沢グルメも、今ならお得にゲットできますよ。
今の季節のお買い物は、セール期間を上手に活用してみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）