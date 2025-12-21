「地頭がいい人」が無意識にしていること・ベスト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「本当の賢さ」とは何なのだろうか

私たちは、誰かに「頭が悪い」と思われることを嫌っている。

だが、「本当の賢さ」とはなんなのだろうか。

果たして、学歴や知識量だけを指すのだろうか？

「地頭がいい人」が無意識にしていること

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

スマホやブラウザに触りたくてうずうずするのは仕方のないことだ。新しいメールが来ていないか気になる？ あの映画に出ていた俳優が誰だったのかどうしても調べたい？ うずうずするたび反応する代わりに、ふとした疑問を紙に書きとめるようにしよう（ウールの靴下はアマゾンでいくら？ 誰かフェイスブックを更新した？）。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

地頭がいい人の特徴として、「ふとした疑問を見過ごさない人」を指すという。

少しでも気になったことをスルーしない。

ふとした疑問をメモするだけでも、あなたの思考は確実に深くなる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）