アーセナル、ギェケレシュのPK弾を守り抜いてエヴァートンに勝利！ リーグ首位の座をキープ
プレミアリーグ第17節が20日に行われ、エヴァートンとアーセナルが対戦した。
エヴァートンは第14節のボーンマス戦、第15節のノッティンガム・フォレストセント戦と連勝したものの、前節のチェルシー戦で敗戦。今節の相手は首位アーセナルだが、リーグ戦連敗は避けたいところだった。
対するアーセナルはリーグ戦16試合を消化し、11勝3分け2敗で首位に立っている。しかし、前節終了時点で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「2」となっており、気を抜けない状況。首位キープのためには何としても白星を手にしたい。
試合開始からしばらくは、両チームともにシュートまで持ち込む場面がないという状況が続く。それでも、少しずつアーセナルは本来の調子を取り戻していき、チャンスを作り出していく。
すると27分、エヴァートンのジェイク・オブライエンが空中で競り合う際にハンドを犯したとして、アーセナルがPKを獲得する。このPKをキッカーのヴィクトル・ギェケレシュが決め、アウェイチームが先制した。前半はアーセナルが1点をリードして終える。
後半もアーセナルのペースで試合が進むものの、なかなか追加点を奪えないまま時計の針が進んでいく。対するエヴァートンは後半に入ってシュートの場面まで持ち込むようになる。
しかし、その後はどちらも得点することはなく、アーセナルが1−0で勝利。ギェケレシュのPKによる得点が決勝点となり、アーセナルは首位キープに成功した。
次節は両チームともに27日に行われ、エヴァートンはアウェイでバーンリー、アーセナルはホームでブライトンとそれぞれ対戦する。
【スコア】
エヴァートン 0−1 アーセナル
【得点者】
0−1 27分 ヴィクトル・ギェケレシュ（PK／アーセナル）
