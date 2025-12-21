信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、トヨタ、Ｊディスプレ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※12月12日信用買い残の12月5日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -29,558 130,802 283.68
２．<7203> トヨタ -3,706 8,200 1.94
３．<6740> Ｊディスプレ -2,970 21,141 1.89
４．<7201> 日産自 -2,709 25,609 2.77
５．<9501> 東電ＨＤ -2,009 97,231 15.37
６．<7267> ホンダ -1,813 6,359 8.06
７．<9412> スカパーＪ -1,764 3,232 33.95
８．<9434> ＳＢ -1,713 42,240 42.74
９．<6594> ニデック -1,576 12,647 11.37
10．<9424> 日本通信 -1,269 10,056 19.21
11．<8473> ＳＢＩ -1,224 8,891 24.00
12．<5401> 日本製鉄 -1,087 26,840 10.33
13．<7211> 三菱自 -1,084 8,124 11.83
14．<7088> フォーラムＥ -1,060 49 70.43
15．<3632> グリーＨＤ -937 1,792 23.49
16．<7205> 日野自 -915 5,590 31.82
17．<8604> 野村 -821 9,798 5.88
18．<7012> 川重 -777 3,934 7.86
19．<8410> セブン銀 -770 9,549 2.38
20．<5202> 板硝子 -726 12,621 36.05
21．<9104> 商船三井 -722 4,818 13.81
22．<5411> ＪＦＥ -661 5,959 6.60
23．<7936> アシックス -609 1,943 3.21
24．<8766> 東京海上 -597 3,383 14.22
25．<7272> ヤマハ発 -588 2,279 3.35
26．<3656> ＫＬａｂ -560 16,869 2.00
27．<7532> パンパシＨＤ -528 5,899 2.98
28．<9843> ニトリＨＤ -501 3,180 7.03
29．<7453> 良品計画 -501 3,784 4.79
30．<6902> デンソー -492 2,481 8.16
31．<6501> 日立 -492 5,642 8.46
32．<9107> 川崎汽 -480 3,750 3.25
33．<8593> 三菱ＨＣキャ -421 1,998 8.38
34．<6971> 京セラ -387 727 2.30
35．<9101> 郵船 -361 3,009 5.73
36．<5803> フジクラ -355 4,153 3.04
37．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -350 1,799 5.26
38．<7011> 三菱重 -350 24,934 10.82
39．<7751> キヤノン -347 1,960 7.78
40．<4911> 資生堂 -331 1,839 3.02
41．<2432> ディーエヌエ -314 6,903 46.67
42．<7383> ネットプロ -312 7,423 34.77
43．<8309> 三井住友トラ -307 1,288 11.39
44．<7261> マツダ -304 2,932 1.19
45．<7282> 豊田合 -284 322 0.61
46．<6702> 富士通 -273 2,001 7.54
47．<5541> 大平金 -265 1,408 14.11
48．<6857> アドテスト -253 4,659 1.72
49．<9041> 近鉄ＧＨＤ -251 684 11.27
50．<6376> 日機装 -242 191 14.84
株探ニュース