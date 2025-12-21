　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※12月12日信用買い残の12月5日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1602銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-29,558　　130,802　　283.68
２．<7203> トヨタ 　　　 　　-3,706　　　8,200　　　1.94
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,970　　 21,141　　　1.89
４．<7201> 日産自 　　　 　　-2,709　　 25,609　　　2.77
５．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-2,009　　 97,231　　 15.37
６．<7267> ホンダ 　　　 　　-1,813　　　6,359　　　8.06
７．<9412> スカパーＪ 　 　　-1,764　　　3,232　　 33.95
８．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-1,713　　 42,240　　 42.74
９．<6594> ニデック 　　 　　-1,576　　 12,647　　 11.37
10．<9424> 日本通信 　　 　　-1,269　　 10,056　　 19.21
11．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　-1,224　　　8,891　　 24.00
12．<5401> 日本製鉄 　　 　　-1,087　　 26,840　　 10.33
13．<7211> 三菱自 　　　 　　-1,084　　　8,124　　 11.83
14．<7088> フォーラムＥ　　　-1,060　　　　 49　　 70.43
15．<3632> グリーＨＤ 　 　　　-937　　　1,792　　 23.49
16．<7205> 日野自 　　　 　　　-915　　　5,590　　 31.82
17．<8604> 野村 　　　　 　　　-821　　　9,798　　　5.88
18．<7012> 川重 　　　　 　　　-777　　　3,934　　　7.86
19．<8410> セブン銀 　　 　　　-770　　　9,549　　　2.38
20．<5202> 板硝子 　　　 　　　-726　　 12,621　　 36.05
21．<9104> 商船三井 　　 　　　-722　　　4,818　　 13.81
22．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-661　　　5,959　　　6.60
23．<7936> アシックス 　 　　　-609　　　1,943　　　3.21
24．<8766> 東京海上 　　 　　　-597　　　3,383　　 14.22
25．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-588　　　2,279　　　3.35
26．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-560　　 16,869　　　2.00
27．<7532> パンパシＨＤ　　　　-528　　　5,899　　　2.98
28．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-501　　　3,180　　　7.03
29．<7453> 良品計画 　　 　　　-501　　　3,784　　　4.79
30．<6902> デンソー 　　 　　　-492　　　2,481　　　8.16
31．<6501> 日立 　　　　 　　　-492　　　5,642　　　8.46
32．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-480　　　3,750　　　3.25
33．<8593> 三菱ＨＣキャ　　　　-421　　　1,998　　　8.38
34．<6971> 京セラ 　　　 　　　-387　　　　727　　　2.30
35．<9101> 郵船 　　　　 　　　-361　　　3,009　　　5.73
36．<5803> フジクラ 　　 　　　-355　　　4,153　　　3.04
37．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　 　　　-350　　　1,799　　　5.26
38．<7011> 三菱重 　　　 　　　-350　　 24,934　　 10.82
39．<7751> キヤノン 　　 　　　-347　　　1,960　　　7.78
40．<4911> 資生堂 　　　 　　　-331　　　1,839　　　3.02
41．<2432> ディーエヌエ　　　　-314　　　6,903　　 46.67
42．<7383> ネットプロ 　 　　　-312　　　7,423　　 34.77
43．<8309> 三井住友トラ　　　　-307　　　1,288　　 11.39
44．<7261> マツダ 　　　 　　　-304　　　2,932　　　1.19
45．<7282> 豊田合 　　　 　　　-284　　　　322　　　0.61
46．<6702> 富士通 　　　 　　　-273　　　2,001　　　7.54
47．<5541> 大平金 　　　 　　　-265　　　1,408　　 14.11
48．<6857> アドテスト 　 　　　-253　　　4,659　　　1.72
49．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　 　　　-251　　　　684　　 11.27
50．<6376> 日機装 　　　 　　　-242　　　　191　　 14.84

株探ニュース