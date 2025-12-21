信用残ランキング【売り残減少】 豊田合、ディアライフ、Ｊディスプレ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※12月12日信用売り残の12月5日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7282> 豊田合 -10,432 526 0.61
２．<3245> ディアライフ -1,467 422 2.49
３．<6740> Ｊディスプレ -1,311 11,212 1.89
４．<2181> パーソルＨＤ -751 234 10.64
５．<9984> ＳＢＧ -660 2,111 4.90
６．<3382> セブン＆アイ -492 132 41.57
７．<3103> ユニチカ -432 1,174 3.20
８．<7013> ＩＨＩ -321 2,246 8.81
９．<4755> 楽天グループ -295 2,805 5.54
10．<8306> 三菱ＵＦＪ -244 3,819 8.90
11．<7211> 三菱自 -237 686 11.83
12．<7914> 共同印 -235 149 2.17
13．<5959> 岡部 -217 131 1.11
14．<7011> 三菱重 -199 2,304 10.82
15．<3092> ＺＯＺＯ -198 399 0.95
16．<1925> 大和ハウス -194 66 4.13
17．<6920> レーザーテク -183 893 1.93
18．<3778> さくらネット -175 2,469 1.03
19．<8316> 三井住友ＦＧ -168 1,209 9.26
20．<4689> ラインヤフー -160 318 67.70
21．<4506> 住友ファーマ -142 498 15.23
22．<7180> 九州ＦＧ -130 131 23.64
23．<7238> ブレーキ -130 261 11.22
24．<6330> 東洋エンジ -122 2,673 1.33
25．<7270> ＳＵＢＡＲＵ -114 428 0.84
26．<6315> ＴＯＷＡ -113 404 13.27
27．<6966> 三井ハイテク -107 225 9.55
28．<6526> ソシオネクス -99 895 9.04
29．<5016> ＪＸ金属 -83 1,458 13.46
30．<5831> しずおかＦＧ -77 196 4.46
31．<8035> 東エレク -75 419 3.87
32．<2982> ＡＤＷＧ -75 213 18.41
33．<268A> リガクＨＤ -74 13 63.55
34．<5019> 出光興産 -70 155 4.33
35．<9009> 京成 -67 155 7.33
36．<5110> 住友ゴ -64 88 4.06
37．<3186> ネクステージ -62 720 0.32
38．<6191> エアトリ -61 187 5.68
39．<5803> フジクラ -60 1,368 3.04
40．<4612> 日本ペＨＤ -58 144 14.63
41．<5802> 住友電 -56 239 10.44
42．<4082> 稀元素 -54 405 2.48
43．<9532> 大ガス -53 106 1.44
44．<4676> フジＨＤ -51 502 3.16
45．<3923> ラクス -48 249 4.67
46．<2585> Ｌドリンク -46 45 12.93
47．<4826> ＣＩＪ -46 199 6.54
48．<6535> アイモバイル -46 92 10.29
49．<8267> イオン -45 3,965 0.66
50．<7867> タカラトミー -44 132 5.90
株探ニュース