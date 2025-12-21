　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※12月12日信用売り残の12月5日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1602銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7282> 豊田合 　　　　　-10,432　　　　526　　　0.61
２．<3245> ディアライフ　　　-1,467　　　　422　　　2.49
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,311　　 11,212　　　1.89
４．<2181> パーソルＨＤ　　　　-751　　　　234　　 10.64
５．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-660　　　2,111　　　4.90
６．<3382> セブン＆アイ　　　　-492　　　　132　　 41.57
７．<3103> ユニチカ 　　 　　　-432　　　1,174　　　3.20
８．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-321　　　2,246　　　8.81
９．<4755> 楽天グループ　　　　-295　　　2,805　　　5.54
10．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-244　　　3,819　　　8.90
11．<7211> 三菱自 　　　 　　　-237　　　　686　　 11.83
12．<7914> 共同印 　　　 　　　-235　　　　149　　　2.17
13．<5959> 岡部 　　　　 　　　-217　　　　131　　　1.11
14．<7011> 三菱重 　　　 　　　-199　　　2,304　　 10.82
15．<3092> ＺＯＺＯ 　　 　　　-198　　　　399　　　0.95
16．<1925> 大和ハウス 　 　　　-194　　　　 66　　　4.13
17．<6920> レーザーテク　　　　-183　　　　893　　　1.93
18．<3778> さくらネット　　　　-175　　　2,469　　　1.03
19．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-168　　　1,209　　　9.26
20．<4689> ラインヤフー　　　　-160　　　　318　　 67.70
21．<4506> 住友ファーマ　　　　-142　　　　498　　 15.23
22．<7180> 九州ＦＧ 　　 　　　-130　　　　131　　 23.64
23．<7238> ブレーキ 　　 　　　-130　　　　261　　 11.22
24．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-122　　　2,673　　　1.33
25．<7270> ＳＵＢＡＲＵ　　　　-114　　　　428　　　0.84
26．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-113　　　　404　　 13.27
27．<6966> 三井ハイテク　　　　-107　　　　225　　　9.55
28．<6526> ソシオネクス 　　　　-99　　　　895　　　9.04
29．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　-83　　　1,458　　 13.46
30．<5831> しずおかＦＧ 　　　　-77　　　　196　　　4.46
31．<8035> 東エレク 　　　　　　-75　　　　419　　　3.87
32．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　-75　　　　213　　 18.41
33．<268A> リガクＨＤ 　　　　　-74　　　　 13　　 63.55
34．<5019> 出光興産 　　　　　　-70　　　　155　　　4.33
35．<9009> 京成 　　　　　　　　-67　　　　155　　　7.33
36．<5110> 住友ゴ 　　　　　　　-64　　　　 88　　　4.06
37．<3186> ネクステージ 　　　　-62　　　　720　　　0.32
38．<6191> エアトリ 　　　　　　-61　　　　187　　　5.68
39．<5803> フジクラ 　　　　　　-60　　　1,368　　　3.04
40．<4612> 日本ペＨＤ 　　　　　-58　　　　144　　 14.63
41．<5802> 住友電 　　　　　　　-56　　　　239　　 10.44
42．<4082> 稀元素 　　　　　　　-54　　　　405　　　2.48
43．<9532> 大ガス 　　　　　　　-53　　　　106　　　1.44
44．<4676> フジＨＤ 　　　　　　-51　　　　502　　　3.16
45．<3923> ラクス 　　　　　　　-48　　　　249　　　4.67
46．<2585> Ｌドリンク 　　　　　-46　　　　 45　　 12.93
47．<4826> ＣＩＪ 　　　　　　　-46　　　　199　　　6.54
48．<6535> アイモバイル 　　　　-46　　　　 92　　 10.29
49．<8267> イオン 　　　　　　　-45　　　3,965　　　0.66
50．<7867> タカラトミー 　　　　-44　　　　132　　　5.90

