徳島県東部の県庁所在地・徳島市。市内でも最東端に位置する沖洲地区にあり、県内を西から東へ横断する吉野川から500m南の場所にあるのが、徳島県代表・徳島市立です。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会では、徳島市立史上初めてとなる国立競技場での開幕戦。東京B代表・早稲田実業と対戦します。

徳島県代表・徳島市立の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.学校の特徴



自主・自律を重んじ、「学問」「スポ―ツ」「芸術」を教育の3本柱に据える県内屈指の進学校。毎年、難関国立大学に進学する卒業生を数多く輩出しています。

学校の北には吉野川が流れ、西には徳島市のシンボル眉山があり、街を見守る自然豊かな土地。敷地に隣接する沖洲川では、徳島県唯一でありながら全国上位のローイング（ボート）部が日々汗を流しています。

他にもハンドボール部、バスケ部などは県内屈指の強豪。今年は女子硬式テニス部に加えて、陸上部が全国高校総体女子4×100mリレーで県勢初の8位入賞を果たすなど、全国大会でも結果を残しています。

ちなみに近年は、近畿・中国・四国大会で去年ベストスマイル賞、今年ベストビジュアル賞を受賞しているダンス部も人気です。

2.4大会連続出場！初めての開幕戦。初のベスト4入りなるか！



1965年に創部されたサッカー部は、選手権地区大会4連覇中。

今年も新人戦・地区の高校総体ともに優勝し、U-18のクラブチームや高校の部活などが混在して争う四国のプリンスリーグには、県内の高校で唯一参入しています。

過去には、1991年に全日本ユース選手権、1992年にインターハイと合計2度、全国制覇を経験。共に県勢唯一の日本一です。

現在、チームを率いる河野博幸監督はその黄金世代の卒業生でもあります。

選手権全国大会の最高成績は98回大会のベスト8。

今大会は徳島市立サッカー部史上初めて国立競技場で開幕戦を戦い、初のベスト4以上での国立での戦いを目指します！

3.異例ずくめの徳島県大会決勝



11月22日に行われた全国高校サッカー選手権大会・地区大会決勝。

今年は全国大会の抽選会が地区大会の決勝よりも先に行われ、初戦が国立競技場での開幕戦に決まっていたため、日本のサッカーの聖地での大一番を懸けた決勝になりました。

また舞台が大会史上初めてJリーグ・徳島ヴォルティスの本拠地になるなど、異例ずくめの決勝でした。

「鳴門発・国立行き」の切符を懸けた戦いは、選手権徳島県大会3連覇中の王者・徳島市立と徳島北という顔合わせ。

選手権地区大会4連覇を狙う徳島市立は、普段、練習や試合の中でGPSを使って走行距離を計測するなど「走力」にこだわって鍛えています。今年のチームも1月の始動から走り込みを徹底。

チームの中心であるFW平尾海斗選手（3年）は「自分達はラグビー部かと思うほど厳しかった」と話しました。

徳島市立は持ち前の走力で推進力のある攻撃的なサッカーを展開します。

対する徳島北は、ボール保持と縦に速いロングボールを織り交ぜる“メリハリ”のある攻撃と、粘り強い守備が特長のチーム。準決勝では優勝候補の徳島商業を3対2で撃破しての勝ち上がりでした。

そんな両チームによる試合は波乱の展開。

前半序盤から徳島市立が押し込む中、前半28分、徳島北が反撃。FW安原隆之介選手（3年）の対角のパスにストライカーFW大石翔真選手（1年）が走り込み、左足ダイレクトで冷静にゴール。

徳島北がその1点をリードしたまま前半を終えます。

先制を許した徳島市立は後半、ギアを全開にします。後半17分、MF芳田翠選手（2年）が豪快なシュートを決めます。その同点弾を皮切りに怒涛のゴールラッシュ。

後半24分には右サイドからのMF東海林蓮選手（2年）のクロスをMF逢坂翔雅選手（3年）が胸で落とし、最後はMF児島至咲選手（2年）が左足でゴール。これで逆転。

後半28分にはMF李結斗選手（1年）がペナルティエリア内左からボールをフワリと浮かせるオシャレなパスを供給。最後は児島選手が豪快にボレーシュートを決め3対1。

すると後半31分でした。この1年間怪我で中々ピッチに立てなかった主将MF牛尾律貴選手（3年）が途中出場します。

その2分後、自陣右サイドでボールを奪い児島選手が中央でドリブルを開始。左で待ち構えていた牛尾選手にボールを渡すと、左足一閃。ファーストプレーで牛尾選手が弾丸ミドルをゴールに突き刺しました。

牛尾選手にとっては、チーム始動直後から2度の骨折と大会直前の捻挫を乗り越えて決めた一発でした。

後半アディショナルタイムにもDF加藤遼馬選手（2年）が追加点。結局、5対1、先制されるも名門の意地を見せ逆転勝利。徳島市立が4大会連続22回目の全国大会出場を決めました。

4.「最弱」だから「死ぬ気」で過ごした1年間



今年のチームが掲げた目標は「国立」でした。

選手たちは「周囲からも“最弱の代”と言われていることは理解していました」「自分達にはこれまでの先輩たちほどの力はない。それでも国立を目指す」と全員で意見をそろえ、目標を決めました。

チームの中心・平尾選手曰く「その想いを聞いて目の色が変わった」とのこと。

河野監督は「この(チームの)3年生は徳島県大会決勝で負ける先輩を見ておらず“負けのしんどさ”を知らない。だから練習では“普通にやれば勝てる”なんてことはない」と伝えてきたといいます。

選手達が「チーム始動後2カ月はラグビー部かと思った」と語るほど激しく厳しかった練習。平尾選手は「特に夏は勝っても負けても走った。今までの2年間とは比べ物にならないくらいしんどかった」と振り返ります。

今年は主将・牛尾選手や平尾選手など、チームの主軸をケガで欠く中、チームは勝てない時期もありました。

皆がバラバラになりそうな時、チームを1つにし続けてくれた言葉が「国立」だったのです。

逢坂選手は「全ての時間を、言葉を選ばずに言えば“死ぬ気で準備して死ぬ気で取り組んだ”」と振り返り、DF松山哲也選手（3年）は「大好きな監督の“悲願の国立”。絶対に勝ちたい」と意気込みます。

選手一人一人が“死ぬ気”で過ごしたこの1年。全ての想いをまずは開幕戦の国立でぶつけます。

5. 10番平尾・11番逢坂「全国で勝って徳島県を盛り上げたい！」



徳島市立の攻撃を牽引する平尾選手とテクニシャン逢坂選手。二人とも実は徳島県出身の選手です。

阿南市出身の平尾選手と美馬市出身の逢坂選手は中学時代、徳島県の選抜チームで知り合いました。

逢坂選手は平尾選手について「中学の頃からバチバチ。良いライバルでした。まさか同じチームになるとは」と苦笑い。ただ今では「身体の向きや動きだけで考えが分かる」ほど相性抜群。

二人は地元についてこう話します。

「県外出身選手もいる中で、美馬市出身の自分が活躍すれば、徳島県全体が盛り上がれると思います」と自らを鼓舞する逢坂選手。

一方、一般受験で入学しながら強豪チーム・徳島市立の10番を勝ち取った平尾選手も「徳島市立では県外のレベルの高い選手たちがチームメイトになる。レギュラー争いは熾烈だが、自分の本気を受け止めてくれる仲間ができる。少しでもサッカーを頑張りたいと思うなら、勇気を持って徳島市立に来て徳島県のサッカー界を盛り上げてほしい」と笑顔で話します。

徳島県の子どもたちだけでなく、徳島県全体を盛り上げるためにピッチを駆け回ります。

徳島県代表・徳島市立の初戦は12月28日、夢の舞台・国立競技場で行われる開幕戦です。

「4年に一度、徳島県大会の決勝で負ける」というジンクスをやぶった今年の徳島市立。

開幕戦ながら“国立”でのプレーのチャンスを引き寄せた徳島市立の「強い想い」が、旋風を、いや大きな渦を巻き起こします。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/四国放送)