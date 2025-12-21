全国有数の激戦区である東京都。その中で選手権全国大会への出場権を掴んだ早稲田実業は、102回大会に続き2度目の出場となります。

第104回全国高校サッカー選手権大会に東京B代表として出場し、12月28日の開幕戦で徳島代表・徳島市立と国立競技場で対戦します。

東京B代表・早稲田実業の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.野球部に続いて、ラグビー部、サッカー部も全国へ！スポーツの名門



早稲田実業と言えば、王貞治さん(巨人)、荒木大輔さん(ヤクルト)、斎藤佑樹さん(日本ハム)などを輩出した野球部が有名ですが、ラグビー部もこの冬の第105回全国高校ラグビー選手権への出場を決めるなど、全国的な実力を誇ります。各部活動が刺激し合いながら強化を進めています。

2.生え抜きの森泉武信監督が大事にする「愚直さ」



早稲田実業サッカー部出身で、早稲田大学ア式蹴球部でプレーした森泉武信監督(54歳)。大学では、同期の元日本代表の相馬直樹さんとともにプレーしました。

2004年から監督を務める母校は、新入部員が年に十数人しか入部せず、スカウトもできないため、強豪校との差を埋めるために「愚直さ」を大事にしています。

その根底にあるのは、「高校サッカーでは、どんな相手にも勝つチャンスがあるが格上に勝つためには愚直さが必須」という思いです。

3.夏の敗戦から自覚が芽生え、成長



インターハイ東京準決勝では帝京高校に0-4でやぶれました。この敗戦を通して、選手達は早稲田実業らしい愚直さを実践できていないことに気づきました。

3年生を中心に、定期的に選手ミーティングをしながら課題をはっきりさせ、改善を図ってきました。

そして2大会前の先輩たちを基準に、今年の早稲田実業も愚直に粘り強く守り、1つのチャンスを確実に決めるチームへと成長を遂げました。

4.注目のエースは、最も成長した選手



10番を背負うエースストライカー、霜田優真選手。選手権の東京都大会で4ゴールを挙げ、チームを全国の舞台に導きました。1人で攻撃を完結させる個人技を持つ万能型のFWで、抜群の跳躍力を誇ります。

森泉監督も「新チームで1番伸びた」とその成長ぶりを認める選手です。

5.2年前の開幕戦の敗戦をスタンドで見ていた1年生が3年生に



早稲田実業が初めて選手権全国大会に出場したのは、2年前の102回大会。その時も開幕戦に登場しました。試合は広島国際学院に0-2で敗れ、初出場初勝利はなりませんでした。

その時にスタンドで見ていた1年生が3年生となり、チームを支えています。2度目の開幕戦となる今回、全国大会初勝利を目指します。

早稲田実業の初戦は12月28日に国立競技場で行われる徳島市立との開幕戦。全国大会初勝利なるか、注目です。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/日本テレビ)