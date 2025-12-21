「土砂が押し寄せているぞ！」1年前にトンネル崩落、唯一の迂回ルートで再び土砂崩れ…わずか40秒で道路が寸断　トルコ

トルコで、土砂崩れが起こる瞬間がカメラに捉えられた。土砂で道路は寸断され、町は孤立した。2024年、同じ地域で土砂崩れが起きており、今回寸断された道路は唯一のルートだった。

斜面が土砂崩れを始める瞬間

トルコで撮影されたのは、斜面で起きた異変だ。土砂崩れはゆっくりと始まった。

現場にいた男性は、「道路は通行止めだ。いたるところから土砂が押し寄せているぞ」と語り、状況の深刻さを伝えていた。

山肌から上がる土煙が徐々に増え始め、崩落のスピードが加速していた。大きな岩や大量の土が道路に流れ込んでいった。

そして、わずか40秒ほどで道路は寸断された。

現場にいた男性は様子を撮影しながら、「大変だ。大量の土砂が崩れてくる。わたしたちも避難しよう」と呼びかけ、避難を促している。

地域の生活を揺るがした土砂崩れ

トルコ北東部で起きた土砂崩れは、人々の生活に大きな影響を与えた。

2024年、この地域では町に続くトンネルが崩落しており、その迂回ルートが今回の道路だった。しかし、そこも土砂崩れで寸断されてしまい、町から出るのは困難な状況だった。

その後、ドローンで撮影された映像に映っていたのは、土砂崩れの真横を通る車の列だ。崩落現場の近くに迂回ルートを作り、対応にあたったという。

（「イット！」 12月18日放送より）