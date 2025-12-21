ヘビー級8回戦

ボクシングのヘビー級8回戦が19日（日本時間20日）、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）がお騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）に6回KO勝ちした。逃げ回ってばかりのポールに実況席が苦言を呈す中、カナダのレポーターは勝ったジョシュアも酷評した。

大方の予想通り、力の差は歴然だった。初回からなかなか手を出さないポール。2回、3回とジョシュアがプレッシャーを高めていく中、逃げ回ったり、クリンチする姿が目立った。中継した米動画配信大手「Netflix」の実況席は「すでに観客はフラストレーションを感じています」「ポールは勝とうとしていない。生き残ろうとしているだけ」と苦言を呈した。

4回にはジョシュアの攻撃をかわそうとしたのか、自らキャンバスに身を投げ出すように見える場面も。ダウンは取られず、実況は「もうたくさんだ」とうんざりしたように嘆き、会場にはブーイングが響いた。5回、ジョシュアが攻勢を強め、ついにポールはダウン。この回にもう1つダウンを奪われた。決着は6回。この日4度目となるダウンの後、ポールは立ち上がれずにKO負けとなった。

勝ったジョシュアにも辛辣な意見が。カナダ放送局「スポーツネット」の格闘技レポーター、アーロン・ブロンスターター氏は自身のXで試合中から「この戦いはジョシュアにとって大惨事だ」「客観的にみて、これは完全な恥だ。それ以外になんと呼んでいいかわからない」と投稿。「ジェイク・ポールを褒めるよ。内容はさておき、ここまで持ちこたえたのは驚きだ」とつづった。

さらに「ジョシュアが勝ち、ポールは道義的に勝利した。全てを鑑みて、ジェイク・ポールにとってこれ以上はなかった。予想よりもはるかに長く持ちこたえ、失神KOでもなかった。ジョシュアはカネは稼いだが、自分よりはるかに小さく、経験不足な相手に予想よりもかなり長い時間をかけてしまった」と指摘した。

ポールは当初、今月14日にWBA世界ライト級王者ガーボンタ・デービス（米国）とエキシビションで対戦するはずだった。しかし、元交際相手がデービスを暴行などで訴える民事訴訟を起こしたため、試合はキャンセルとなっていた。米スポーツ専門局「ESPN」によると、ジョシュアとの一戦はエキシビションではなく、公式戦として行われたという。



（THE ANSWER編集部）