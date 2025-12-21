着る服ない『40・50代』へ！【ハニーズ】1枚でコーデが決まる「冬ワンピ」

冬のデイリーコーデ、「手持ち服の組み合わせがしっくりこない……」と気になったら、組み合わせに悩むことなくコーデが決まる「ワンピース」を頼るのも一つの手。今回ご紹介する【ハニーズ】のワンピースはきれいめにもカジュアルにも振りやすく、気負わず着られそうなデザインが魅力です。コートやブーツとの相性もよく、取り入れるだけで冬コーデのサマ見えが狙えるかも。

品良くシーズンムードを高めるケーブル編みワンピ

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

冬らしい表情のケーブル編みが魅力のニットワンピース。縦ラインをさりげなく強調する編地で自然な細見えが狙えて、ゆったりシルエットでも上品な印象に。オフタートルは暖かさだけでなく、顔まわりをふんわり華やかに見せる効果も期待できます。きれいめアウターと相性が良く、この冬の一軍アイテムになるかも。

大人の余裕漂うシンプルなVネックワンピ

【ハニーズ】「Vネックワンピース」\3,680（税込）

シンプルで着回し力の高いニットワンピース。深すぎないVネックが首元をきれいに見せて、シャープな印象もプラスします。ややゆったりとしたシルエットで身体のラインを拾いすぎず、大人女性が気になりがちなお腹・腰・ヒップをふんわりカバー。短めの丈感だから、ボトムスをレイヤードするスタイリングもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M