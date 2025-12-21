華やかビジュが写真映えする♡【スタバ】どっちも食べたい！「ホリデーフード」

【スターバックス】の写真映えも狙えそうな「ホリデーフード」に注目。カフェタイムに気分まで上げてくれそうなスイーツが登場しています。自分へのご褒美にもおすすめです。今回は季節のおすすめとして登場中の、ホリデーらしい贅沢感があるタルトとチーズケーキをご紹介します。

つぶつぶ食感も楽しめそうな「ストロベリー & チョコレートタルト」

@j.u_u.n__starbucksさんが「華やぎタルト」と紹介しているこちら。深みのあるチョコレートカラーに、赤がアクセントになったおしゃれなタルトです。天面にいちごがたっぷりのった贅沢仕立て。公式サイトによると「ストロベリーの甘酸っぱさと、チョコレートの濃厚な甘みとほろ苦さが互いを引き立てます」とのことで、満足度が高そうです。

スパイスを効かせた大人な「ナッツ & キャラメルチーズケーキ」

おしゃれで華やかなチーズケーキも必見。中にはナッツやレーズン、キャラメルフィリングを加えており、爽やかな味わいに食べやすさも感じられそう。さらに上には「ほのかにスパイスを効かせたクランブル」（公式サイトより）をトッピング。本格派の一品をぜひカフェタイムに堪能してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino