朝ご飯が準備されるのを待っていたけど、なんと飼い主さんが寝落ち！その時の猫ちゃんの表情が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で14万再生を突破し、「お顔が可愛過ぎます」「キョトン顔が可愛すぎますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝ごはんを待っていた猫ちゃん→飼い主が『寝落ち』した結果…可愛すぎる『絶妙な表情』】

朝ご飯を待っていると…

TikTokアカウント「マンチカンのるるーしゅ」に投稿されたのは、お利口さんに朝ご飯が準備されるのを待っているマンチカンの「るる」ちゃんの姿。可愛らしい短めの手足がチャームポイントの女の子です。

ある日、ソファでパパさんに抱きしめられながら朝ご飯を待っていたるるちゃん。ところが、朝ご飯を準備してくれるパパさんは、そのまま寝てしまったそう…！このままだと、いつご飯が貰えるか分かりません。

健気にパパさんが起きるのを待つるるちゃん

パパさんが寝たのを察知したのか、るるちゃんは少し困ったような表情をしていたのだとか。「え、まだ朝ご飯食べてにゃい…」と言いたげな表情で、ママさんの方を見つめてきたといいます。クリクリとした可愛い瞳で見つめてくるなんて、反則です…！

もしかすると、るるちゃんは必死に目で訴えることで、ママさんからご飯を貰おうとしていたのかも？それでもパパさんが起きるまで、律儀に待っていたというるるちゃん。本当にお利口さんですね。

パパさんのことが大好き

パパさんの腕の中で健気に朝ご飯を待っていたるるちゃんですが、アカウント内の別の投稿を見ても分かる通り、パパさんのことが大好き！一緒にスマホで動画を鑑賞したり、撫でられて寝落ちしたり…。そんな大好きなパパさんの腕の中だからこそ、朝ご飯をじっと待つことができたのかもしれませんね。

記事冒頭でご紹介した『お利口さんにご飯を待つるるちゃんの姿』には、1.3万件を超える高評価がつくなど、大きな話題に。何とも言えない絶妙で可愛らしい表情で視聴者の心を鷲掴みにした、るるちゃんなのでした。

投稿には「めちゃくちゃ「ご飯くれる前に寝たんやけど…ご主人」って顔してますねw」「あれ？って顔してますね」「目で助けを訴えてて可愛い」「うちの子だったら鳴いてぶち切れてくるwww」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「マンチカンのるるーしゅ」では、パパさんの腕でまったりする様子や甘えん坊な様子など、るるちゃんの愛らしさ満載の姿が多数投稿されています。

るるちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「マンチカンのるるーしゅ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。