福岡に内定しているU-18日本代表MF福島和毅（神村学園）

SBSカップ初日、U-18日本代表は3-0で静岡ユースを下して初戦を好発進で飾った。

U-18日本代表のインサイドハーフとしてスタメン出場を果たしたMF福島和毅は、神村学園高でも背負っている14番を背負い、ボールの収まりどころとして高い技術を見せた。

表情も淡々としていて、密集地帯でも足元でボールを受けてターンをしたり、引きつけてからシンプルに周りにパスをしたり、神村学園の時と変わらない安定したプレーを披露した。

U-18日本代表で神村学園のチームメイトでもあるCB中野陽斗が、「和毅はピッチで凄く落ち着いていて、焦らない状態で大胆なプレーができるんですよ」と的確に評したように、冷静なプレーだけでなく、「そこでダイレクトパスを出すのか」、「そこで仕掛けていくのか」と驚くようなアグレッシブなプレーを代表でも見せた。

そんな福島は来季、J1のアビスパ福岡入りが内定している。冷静な思考を持つ堅実かつ攻撃センスを兼ね揃えたMFは、今年の途中まで高卒プロか大学かで頭を悩ませていた。

「もちろんサッカーをやっている以上、プロに行きたいなと思ってはいましたが、同時に大学にも行きたいと思っていました。理由は高卒プロの選手はプロに入ってから苦労する選手が多いイメージで、そうであれば大学に行ってコンスタントに試合に出た方がいいし、引退した後のことを考えると、大学を出ておいた方がいいのではないかと思っていました」

高卒プロでコンスタントに出番を掴み、結果を残してステップアップしていく選手はいるが、それは多数とは言えない。リアリストでもある福島はこの現実を見て、大学という選択肢も視野に入れていたが、Jクラブの練習に参加をしていくにつれて、徐々にその考えに変化が訪れていった。

「プロの練習に参加をすると楽しいんです。もちろん通用する部分もあれば、課題だと思うところもたくさんあるのですが、そういう現実を知ることで『自分が何をすべきか』をより具体的に考えられるし、何より練習参加する度に新たな学びと、自分のレベルアップを感じるので、徐々に『やっぱりプロに行きたい』という気持ちが強くなりました」

中でも福岡からは高い評価を受けて正式オファーが届くと、即決することは出来なかったが、そこでもう一度「大学か、プロか」を自分に問いかけた結果、プロになる夢を叶える方へ決断を下した。

「アビスパは守備の非常に強度が高くて、ボールを持つと容赦ないプレスが来るし、背後からの圧力もガンガン来る。それに加えてみんな走力が凄まじいので、本当に激しくて、より正確な判断とそのスピードが求められるんです。考えて判断をしてサッカーをするのは好きなので、ここでもっと自分を鍛えられると思いました」

一度覚悟を決めたら、その決断を正解にするために全力を尽くすのみ。まずはSBSカップで変わらぬ力を発揮し、そこで得た経験をもとに高校最後の選手権で大暴れできるように。

一見クールに見えるが、話していくと強い意志がどんどんにじみ出てくる福島は、内側で静かにその闘志と野心を燃やしている。（FOOTBALL ZONE編集部）（安藤隆人 / Takahito Ando）