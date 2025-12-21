阿部浩之氏と中田翔氏が対談

2012年から2016年までガンバ大阪でプレーし、現在はクラブ・リレーションズ・オフィサー（CRO）を務める阿部浩之氏が、高校時代の同級生・クラスメイトで野球のスーパースターと対談したことを自身のインスタグラムで紹介した。

大阪桐蔭高校から関西学院大を経て、G大阪でプロのサッカー選手となった阿部氏。大阪桐蔭高は、野球の名門としても有名で、阿部のクラスメイトにはプロ野球の北海道日本ハムファイターズや読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズで活躍し、2025年に現役を引退した中田翔氏がいる。

大阪桐蔭高校を出てから異なる道を歩んだ2人の対談が実現した。阿部氏は「ガンバ大阪のYouTubeの企画で野球界のスーパースター中田翔と大阪桐蔭同級生対談しましたー！ 野球とサッカーの違いや、大阪桐蔭時代の話など、昔を思い出しながら楽しく話できました！」と綴り、さらに「色々な苦労を聞き、話を聞く前より中田翔へのリスペクトがあがりました！是非放送楽しみにしててくださいー」と続けている。

ファンからも「大型ボランチ加入」「加入してくれますか？」「同級生なの知らなかったな」「意外なつながり！」「そんな接点が」「大型補強きた」「同級生だったのが驚き」とコメントが寄せられている。同級生だった2人がサッカーと野球で、それぞれ第一線で活躍したこともすごいが、2人がどんな学生時代を過ごしていたかも気になるところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）