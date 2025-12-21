「遠距離恋愛」実らせゴールインした有名人 M-1王者は7年で7回しか会わずにゴールイン！
本日12月21日は「遠距離恋愛の日」とされる。「1221」の数字の並びが、離れた「1人」と寄り添う「2人」を表しているとされる。今回は多忙な中でも遠距離恋愛を成就し、結婚までたどり着いた有名人カップルを紹介！
【写真】「遠距離恋愛」の末にゴールインした有名人！
■ 錦鯉・長谷川雅紀
『M-1グランプリ2021』（テレビ朝日系）で優勝し、一躍人気コンビの仲間入りを果たしたお笑いコンビ、錦鯉・長谷川雅紀は、以前より「7年で7回しか会ってない」という関西在住の女性との遠距離恋愛を明かしており、昨年結婚していたことが分かると、「そんな相手が本当に実在したんだ」とファンを驚かせた。
結婚する前に出演した『トークィーンズ』（フジテレビ系）では、交際相手との馴れ初めを公開していた。知人を介して知り合った「2か月間、毎日LINE」したあとに東京で初対面し、交際に発展。その後も互いの自宅か、中間地点の名古屋などでデートを重ねた。遠距離でもなぜ会う頻度がここまで少なかったかというと、長谷川は「僕のお金がないプラス、アルバイトに行って、ライブ出てのくり返し。月に30日ぐらいライブ出てた」「向こうも向こうで毎日仕事があって休みがなかった」と説明していた。
番組では長谷川が、初対面の彼女が「初めて会ったのに、安心感はあったみたいなことを言ってたね。“普通、初めて会う人とか緊張するんだけど、緊張しなかった”とは言ってた」と明かしていた。このときはまだ結婚前であったが、結婚までに重要なのは会う回数でなく、相手との相性なのだと思い知らされる。
■ 真野恵里菜×柴崎岳
2018年7月に当時サッカー日本代表だった柴崎岳と結婚した歌手、女優の真野恵里菜。当時、柴崎はスペインリーグ1部のヘタフェに所属しており、交際スタート時は早速遠距離恋愛となった。
交際当時について真野はABEMAの番組に出演したときに語っており、「お付き合いしている時、夫は日本に家がなかったんですよ。もうスペインに渡っていたので。日本に帰ってくる時は私の家にいて、私がスペインに会いに行く時は向こうの家にいるしかないので」と、交際していた当時の状況を告白。さらに「その期間はあって良かったですか？」との質問には、「あって良かったと思います」と即答した真野。理由については「相手の生活スタイルやこだわりが見えてくるので。『意外とリモコンそろえるんだ』とか」と、離れているからこそ見えてくる部分があると、遠距離交際のメリットを明かしていた。
