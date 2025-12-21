野田クリスタル、167万円をおごった相手を紹介「俺の仲間っす！」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が、20日放送のTBS系バラエティー特番『芸人総選挙2025』に出演。167万円をおごった相手を紹介した。
【写真】酷すぎる…改ざんされた通信簿 爆笑の野田クリスタル母親コメント
「今年面白かった芸人」として、芸人1000人から票を集め、41位にランクインした。トークのシーンで司会のバナナマン・設楽統が「ジムのメンバーにめちゃくちゃおごったってのが話題になっていました」と話を振られた。
野田が「これまで、おごったりおごられたりしたことなかったんですけど、ジムに行ったら『野田さん！』って仲間がいるんですよ。うれしくて」と話すと、千鳥・大悟が「かわいい後輩が」と共感した。
食事中の写真も公開された。大勢の“仲間”がテーブルを楽しそうな雰囲気で囲んでおり、野田は「俺の仲間っす！」と笑顔で紹介。焼肉店で、「135人なんですけど」と参加人数を説明。レシートの写真も公開され、合計金額は167万7955円と表示されていた。
あまりに高額な代金に共演者は「すげー！」「消費税が15万！」と大きな拍手。しかしふと、設楽が「だとしたら…ランク低くない？」と指摘。野田は「本当っす、割に合わないっす」とつぶやき、「167万おごって、お礼来たの5件くらいでした…」とさみしそうに答えていた。
芸人1000人に聞いた“2025年1番面白かった芸人”をランキングで大発表する番組。今年バラエティー番組で大活躍のあの芸人から、賞レースのチャンピオン、ドラマ・CMに活躍の幅を広げたあの芸人まで、2025年に活動するすべての芸人が対象のランキングを作成した。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平、設楽、千鳥の大悟がMCを務めた。
