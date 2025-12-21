「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「どう？」ではどうにもならない

会話を終えたあと、なぜかどっと疲れる人がいます。嫌なことを言われたわけでも、揉めたわけでもない。それなのに、話した側だけが消耗している。その原因になりやすいのが、「どう？」という曖昧な質問です。

たとえば、こんなやり取りを想像してみてください。

・「最近の仕事、どう？」

・「えっと……まあ、いろいろですね」

・「そっか」

こういった会話の経験は、あるのではないでしょうか。

聞いた側は軽く投げたつもりでも、答える側の頭の中では、何をどこまで話せばいいのかを必死に探しています。仕事の内容か、忙しさか、人間関係か、それとも将来の話か。選択肢が多すぎて、会話の主導権が一気に相手に丸投げされるのです。

聞く側がラクをしている

「どう？」が厄介なのは、聞く側が楽をしている点にあります。

具体的に何が知りたいのかを考えず、「とりあえず会話を回す」ために投げられる質問です。その結果、答える側だけが何を話そうか考えて、話題を組み立て、空気を整える役を背負わされます。これが積み重なると、あの人と話すと疲れる、という評価になります。

賢い人は、「どう？」を使いません。代わりに、事実に絞った質問をします。

いつ頃の話なのか、最近あった具体的な出来事は何か。答えづらい感情ではなく、答えられる事実を聞く。そうすると、話す側は迷わずに済み、会話は自然に前に進みます。

疲れさせる人は、無意識に負荷の高い質問を投げます。信頼される人は、相手の負荷がどこにかかるかを考えて質問します。「どう？」を封印できるかどうか。その差が「話したい人と思われるかどうか」を分けているのです。

