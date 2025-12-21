女優の柏木由紀子（７７）がニットの着こなし術を公開した。

ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の柏木が２０日、。５日、自身のインスタグラムを更新。「＠ｍａｘｍａｒａ のブラウンニットで打ち合わせの日。この冬は、ニットの中にシャツを入れるのがちょっとしたブームです」と記し、ブラウンのニットの中に白いシャツを着て、ブラウンのロングブーツに白のパンツをブーツインした冬コーデの写真をアップ。

「首周りに襟を足すことで、首元が寂しくならないことと、顔に明るさをプラスできる気もしますし、ニットの襟もとの汚れ防止にも シャツならすぐに洗えるのがありがたいですよね。ちなみにシャツはユニクロです すてきな週末をお過ごしください！」とつづった。

この投稿には、「とブラウンのコーデ素敵ですね。ブーツインも最高に似合ってますね」「スポーティなコーデが素敵ですね」「いつ拝見してもセンスの良い服の着こなし 魅力的で可愛いくて美しい」「綺麗な色の着こなし」「いつも素敵」などのコメントが寄せられた。

柏木は１９７１年に「上を向いて歩こう」などのヒット曲で知られる日本を代表する歌手・坂本九さん（１９８５年死去、享年４３）と結婚。長女は歌手の大島花子、次女は元タカラジェンヌで女優の舞坂ゆき子。