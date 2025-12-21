長期休みに行きたい「兵庫県の穴場秘境」ランキング！ 2位「黒滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
新年を迎え、これからの一年をどう過ごすか思いを馳せるこの季節。人混みを避け、静かに自分と向き合える非日常的な空間は、新しいスタートを切るための英気を養うのに最適です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたい「兵庫県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「静かで穴場なイメージ。マイナスイオンを浴びに行きたい」（30代女性／東京都）、「三木のナイアガラが称されているとのことでマイナスイオンを感じに行きたい」（30代女性／大阪府）、「滝の壮大さで自分の小さい悩みを忘れられそう」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「行くのは大変そうだけど美しい滝を見てみたいから」（30代女性／神奈川県）、「洞窟の奥に光が差し込む写真を見て、“こんな場所本当にあるの？”と思うくらい神秘的で惹かれました。手間をかけても行ってみたい特別感があります」（20代男性／三重県）、「洞窟の中にある珍しい滝という点に強く惹かれた。探検気分を味わえそうで、普通の観光地とは違う特別な体験ができそうだから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：黒滝（三木市）／59票三木市にある黒滝は、美嚢川に位置する美しい滝です。落差4m、幅30mの大きな一枚岩を流れる雄滝と雌滝の二段瀑で、地元では「三木のナイアガラ」とも呼ばれる大迫力。周囲は豊かな自然に囲まれ、滝の近くまで整備された遊歩道から、その迫力ある姿を眺めることができます。夏には涼を求める人々でにぎわうことも多く、長期休暇の目的地として選ばれました。
1位：シワガラの滝／84票新温泉町にあるシワガラの滝は、洞窟の内部にある珍しい滝。滝壺は洞窟状の岩屋の奥にあり、日光が差し込みにくい環境のため、一年を通じて冷涼な空気に包まれています。滝を見るためには、岩の隙間や沢を歩く必要があるため、非日常的な自然の美しさを感じられます。長期休みを利用して特別な体験をしたいという回答者の支持をたくさん集め、1位となりました。
