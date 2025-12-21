今回は、妻に偉そうな態度をとってばかりの夫が、夕飯前にやらかしたことについてのエピソードを紹介します。

「子供たちをお風呂に入れてほしい」と夫にお願いしたところ…

「夫が家事をまったくやらないくせに、口ばかりだして勝手なことをするのが許せません。で、育児はほんのちょっと（子供をお風呂に入れる程度）やるだけです……。ちなみに私は最近3歳と2歳の子を保育園に預け、働き始めましたが、子供のお迎え後、料理やら掃除やら洗い物やら家事をやるのは、もちろん私の役目で……。

そんなある日、仕事から帰宅した夫に『子供たちをお風呂にいれてほしい』とお願いしたんです。すると『まだメシ食ってないだろ？』『腹減ったまま風呂に入れるなよ！』『生活リズムが崩れるだろ？』と怒り出し、なんと子供におやつをあげたんです……。で、子供たちはおやつを食べてしまい、当然というか私が作った夕飯は全然食べませんでした」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ お風呂に入った後、夕飯を食べる家庭だって普通にありますよね、それに夫は「生活リズムが崩れる」なんて言っていますが、実際は育児にほとんど関与していないようですし、そんな偉そうなことを言える立場じゃないと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。