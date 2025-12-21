NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』が最終回を迎えた。

森下佳子が脚本を手掛けた本作は、江戸のメディア王として様々な本や浮世絵をプロデュースした蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描いた物語。

吉原で生まれた蔦重は、茶屋「蔦屋」を運営する傍ら、女郎たちの貸本屋をしながら生計を立てていた。しかし非公認の岡場所や宿場といった安価な遊郭が盛り上がる中で、吉原の人気は落ちており、多くの女郎が貧困に苦しんでいた。

蔦重は老中の田沼意次（渡辺謙）に吉原の窮状を訴える。しかし「お前は何かしているのか？ 客を呼ぶ工夫を」と、逆に問い返される。

田沼の言葉を聞いた蔦重は、吉原のガイドブック『吉原細見』のクオリティを上げるため平賀源内（安田顕）に序文の執筆を依頼したり、絵師の北尾重政（橋本淳）と共に女郎たちを花に見立てた『一目千本』を制作。その過程で本を作ることの面白さに目覚めた蔦重は、出版業界に進出しようとするが、吉原の生まれゆえに差別され、様々な困難が襲いかかってくる。

物語の見どころは、メディア王として駆け上がっていく蔦重の姿。彼の周囲には喜多川歌麿（染谷将太）や恋川春町（岡山天音）といったクリエイターが次々と登場し、様々な作品を生み出していく。そういった江戸時代のポップカルチャーの生まれる瞬間を描いたクリエイター賛歌のドラマとしてとても楽しい。

そして、もう一つの見どころは彼らの文化の背景としてある江戸時代中期という時代の空気だろう。

物語は二部構成で、老中の田沼意次がおこなった経済政策で町人文化が花開いた時代と、田沼が失脚した後に実権を握った老中・松平定信（井上祐貴）が倹約の徹底と風紀の修正を推進する「寛政の改革」をおこなった時代の出来事が描かれる。江戸時代のお話でありながら、節々で現代の私たちを取り巻く状況とそっくりだと思う瞬間がある。

経済的に豊かで庶民に活力があったが吉原では酷い出来事が次々と起こっていた田沼の時代を観ていると、何でもありで乱暴な時代だった平成（1989～2019年）の空気を思い出す。

あるいは旗本の佐野政言（矢本悠馬）が田沼意次の息子・意知（宮沢氷魚）を斬り殺し、自害したことで、大飢饉が起きて米の値段が高騰して不満が溜まっていた庶民から賞賛されて佐野大明神と神格化される展開を観ていると、山上徹也が安倍晋三元首相を暗殺した事件を想起させると同時に、今も続く米の価格高騰の問題とも通じるものを感じる。どれもセンシティブな題材で、現代を舞台にしたドラマで同じようなシーンを描いたら、厳しい批判にさらされていただろう。

だが『べらぼう』は、史実を描いた時代劇という立場に留まることで、作品の強度を維持し続けていた。

近年のテレビドラマは現実の社会問題や政治的なテーマを扱うことで作品の強度を高めてきたが、このやり方は諸刃の剣で、扱ったテーマに対する議論の方が物語の面白さを上回ってしまい、物語の面白さを壊してしまうことも少なくない。

社会的テーマを描くことの敷居が以前より下がってきている現在だからこそ、器としての物語の強度が問われる時代になってきていると近年は感じるのだが、『べらぼう』は何より物語であろうという意思がとても強い。それがもっとも大きく表れていたのが、一橋治済（生田斗真）の描かれ方だ。

平賀源内の死に治済が関わっており、治済の手で多くの人間が毒殺されていることを松平定信から知らされた蔦重は、これまで対立関係にあった松平たちと共闘して治済を討つことになる。

森下佳子は、よしながふみの漫画『大奥』（白泉社）をNHKでドラマ化した際に脚本を担当している。『大奥』は男女の立場が逆転した江戸時代を描いたSF時代劇で田沼意次や平賀源内の性別が史実と逆転して登場するのだが、治済も女性として登場し仲間由紀恵が演じていた。

『べらぼう』の治済は史実通り男性だが、何を考えているのかわからない不気味な悪役として描かれていた。毒で邪魔な人間を殺し続けたのも、権力闘争の手段と言うよりは毒殺自体が目的化しているように見えて、毒殺という行為自体を楽しんでいたようにも見える。

第46回では、お祭りで松平定信の一派に振る舞われた饅頭に毒を仕込み、食べた者たちがバタバタと毒で倒れていく場面が描かれたが、食べ物に毒を仕込むという行為をここまで凶悪だと感じたのは初めてで「食」という行為自体が冒涜されたようにも感じた。

最終的に治済は、お茶に眠り薬を入れられて、眠っている間に替え玉とすり替えられて島流しとなり、逃走中に落雷で死ぬという派手な幕引きとなった。

治済の描き方は荒唐無稽で、史実を元にした歴史ドラマとして『べらぼう』を観てきた視聴者ほど困惑したのではないかと思うが、筆者はこの結末が痛快だった。物語の世界に徹底して閉じこもることでしか描けないことがあることを、落雷で死ぬ治済を観て感じた。（文＝成馬零一）