NECvsアヤックス 試合記録
【オランダ・エールディビジ第17節】(ホッフェルトスタディオン)
NEC 2-2(前半1-2)アヤックス
<得点者>
[N]ブライアン・リンセン(3分)、サミ・ウィッサ(46分)
[ア]カスパー・ドルベリ(38分)、ミカ・ゴドツ(44分)
<退場>
[N]サミ・ウィッサ(59分)
<警告>
[N]ブライアン・リンセン(11分)、ゴンザロ・クレッタス(90分+4)、アフメッジャン・カプラン(90分+5)
[ア]ラヤーン・ブニーダ(77分)、ミカ・ゴドツ(88分)、ユーリ・レヘール(90分+3)
観衆:12,650人
