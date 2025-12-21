寒くてもカップルが次々とやって来る場所が、愛知県田原市にあります。その人気のヒミツは？

【写真を見る】平日でも寒くても続々とカップルが…新たな“ウェディングフォト”の聖地に 愛知･田原市の伊良湖岬 市のリーフレットに登場の職員｢幸せな瞬間見つけて｣

愛知県田原市の伊良湖岬。“恋人の聖地”「幸せの鐘」には、この日も…

（20代 名古屋から）

「きのうの夜、プロポーズしました」

今、ここ伊良湖岬は“あること”で人気のスポットになっています。

ドレスアップしたたくさんのカップルが

それは「ウェディングフォト」です。

名古屋からやって来た川合確さん（28）と友希さん（30）。この日は、結婚式用に写真と動画を撮影。





人気の場所を進んでいくと、他にもドレスアップした人たちが。

（カップル）

Ｑ.ウェディングフォトですか？

「はい。まだ向こうにも2組くらいいる」



波の浸食でできた石の門から海を望む「日出の石門（ひいのせきもん）」の周辺は、特に人気の撮影スポットです。

「サーフィンに来ていて」「すてきな海に一目ぼれ」

（カメラマン 佐々木悠介さん）

「海がきれい、壮大な景色、半島なのでいろいろなところを回れるロケーション。僕はここが地元だからかもしれないが、温かい空気やおだやかな時間があって良いところだと思う」

（川合確さん）

「もともと僕が伊良湖にサーフィンに来ていて、この土地がすごく好きだったので」



（妻・友希さん）

「すてきな海に一目ぼれした」

波打ち際で幻想的な撮影…平日も

平日にもかかわらず、あちらこちらで撮影が！



（豊川市から）

Ｑ.なぜ伊良湖で撮影を？

「僕がサーフィン好きだから」

（別のカメラマン）

Ｑ.伊良湖での撮影の頻度は？

「2週間に1回くらいはある」



別の砂浜でも夕日とともに、波打ち際で幻想的な写真を撮影していました。

市の職員も自らのウェディングフォトをリーフレットに…

この人気の撮影スポットをもっと打ち出そうと、田原市はリーフレットを作成。1000部を道の駅などで配布し、市のホームページでも公開しています。

（田原市観光課 佐宗萌華さん 28歳）

「伊良湖にウェディングフォトに来る人は今でも多いが、住所が番地までない場所も多いので、マップに落とし込んだり、イメージがわきやすいように人が載っている写真を使っている」



Q.写っているのは…

「私だったりします」

道の駅に撮影のための“着替え場所”も確保

ことし10月にウェディングフォトを撮った観光課の佐宗さん。



リーフレットにはその経験を活かして、トイレや駐車場の場所なども詳しく記されています。

撮影のための着替え場所も、近くの道の駅に確保しました。

（佐宗さん）

「『恋人の聖地』や『幸せの四つ葉のクローバー』など、（伊良湖岬は）“幸せの地”として認知が広がっているので、たくさんの幸せを感じに来てもらえたら」

地元ホテルの人気プラン 依頼はコロナ禍前の倍に

ウェディングフォトが撮れる地元ホテル「伊良湖オーシャンリゾート」の人気プランも。



（フェアリーブライダル マネージャー杉浦幹直さん）

「岬の突端に建っているホテルなので、オーシャンビューを魅力に思って来る人が多い。ホテルが全面バックアップで、快適で居心地の良い設備も整っている」

ホテル内の「海の教会」のほか、市のリーフレットで出てくる撮影スポットでも撮影可能。ドレス・タキシードが1着ずつで、美容着付・会場利用料などを含み、21万4500円です。依頼はコロナ禍前と比べて倍に増えていて、県外からのカップルも。



（杉浦さん）

「たくさんの人数を呼んで大きなパーティーを開く人は減っている。その分、フォトウェディングにはしっかりお金も時間もかけてやりたいという人がとても増えて、WEB招待状用に前撮りしたいという人もだいぶ増えた」

家族が増えたタイミングや記念日でも…

結婚式用の撮影に、伊良湖岬を選んだ川合さん夫婦。



（妻・友希さん）

「一日すごく楽しく撮影できたので大満足」

（川合 確さん）

「一生の思い出です」



（田原市観光課 佐宗さん）

「いろいろな所で撮影して、皆さんの幸せな瞬間をいろいろ見つけてほしい。家族が増えたタイミングや記念日など、いろいろなタイミングで再び来てもらえたらすごくうれしい」



“ウェディングフォトの聖地”を目指す伊良湖岬。寒さに負けず、ますます盛り上がりそうです。