「白内障手術」は安全? 知っておきたい合併症リスクと対処法とは【医師解説】

白内障の手術は、日帰りで行えて安全性の高い手術ではありますが、れっきとした医療行為ですので、当然のことながらリスクが伴います。そこで、「白内障手術」と知っておきたい合併症リスクと対処法について、安田向壱先生（めめ眼科船橋）に解説してもらいました。

監修医師：

安田 向壱（めめ眼科船橋）

埼玉医科大学卒業後、順天堂大学医学部附属浦安病院眼科に入局し、順天堂大学医学部附属浦安病院や国立国際医療研究センター国府台病院などで経験を積み、2024年5月、千葉県船橋市に「めめ眼科船橋」を開院、院長となる。日本眼科学会 眼科専門医、水晶体嚢拡張リング 認定医、屈折矯正手術 認定医

編集部

手軽に行えるのですね。

安田先生

確かにそうかもしれませんが、軽く考えすぎるのもよくありません。短時間で済むとはいえ、れっきとした手術であり医療行為なので、合併症などのリスクもゼロではないことを知っておきましょう。

編集部

例えばどんな合併症が考えられますか？

安田先生

手術中でしたら、まれに「核落下（水晶体落下）」が起こることがあります。これは、水晶体を細かく砕いた後に、水晶体の核が硝子体内に落下する状態をいいます。落下した部分が全体の4分の1以下であれば経過観察となります。

編集部

全体の4分の1よりも大きければどうするのですか？

安田先生

落下部分が大きい場合には、手術にて除去します。医療機関によって、白内障の手術からそのまま除去手術が可能な場合と、別の医療機関で再手術が必要になる場合があります。

編集部

医療機関によって異なるのですね。

安田先生

ほかにも、重度の白内障の場合、水晶体が硬くなっていることが多いため、超音波の出力をあげたり、超音波をあてる時間を長くしたりしなければならず、熱量が高まって熱傷が生じ、創口が変形することがあります。通常でしたら創口の縫合は必要ありませんが、このような状態になると縫合が必要になります。

※この記事はメディカルドックにて＜白内障手術の合併症のリスクをご存じですか? ｢後発白内障｣｢核落下｣｢術後眼内炎｣とは＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。