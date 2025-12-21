プレミアリーグ 25/26の第17節 エバートンとアーセナルの試合が、12月21日05:00にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、カルロス・アルカラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。アーセナルのビクトル・ギェケレシュ（FW）がPKを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。0-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アーセナルが0-1で勝利した。

なお、エバートンは26分にビタリー・マイコレンコ（DF）、39分にジェームズ・ターコウスキ（DF）に、またアーセナルは56分にビクトル・ギェケレシュ（FW）、89分にガブリエル・マルチネリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 07:10:25 更新