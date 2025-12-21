プレミアリーグ 25/26の第17節 リーズとクリスタルパレスの試合が、12月21日05:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、エドワード・ヌケティアー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

38分に試合が動く。リーズのドミニク・キャルバートルウィン（FW）がゴールを決めてリーズが先制。

さらに45+4分リーズが追加点。ジャカ・ビヨル（DF）のアシストからドミニク・キャルバートルウィン（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

クリスタルパレスは後半の頭から選手交代。ウィル・ヒューズ（MF）からヘフェルソン・レルマ（MF）に交代した。

60分リーズが追加点。ジャカ・ビヨル（DF）のアシストからイーサン・アンパドゥ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

65分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ナサニエル・クライン（DF）からボルナ・ソサ（DF）に交代した。

77分、リーズは同時に2人を交代。ブレンデン・アーロンソン（MF）、ノア・オカフォー（FW）に代わり田中 碧（MF）、ウィルフリード・ニョント（FW）がピッチに入る。

77分、クリスタルパレスは同時に2人を交代。ジャンフィリップ・マテタ（FW）、エドワード・ヌケティアー（FW）に代わりクリスタンタス・ウチェ（MF）、ジャスティン・デベニ（MF）がピッチに入る。

80分、リーズが選手交代を行う。ジェイデン・ボーグル（DF）からジェームス・ジャスティン（DF）に交代した。

86分、クリスタルパレスが選手交代を行う。イエレミ・ピノ（FW）からDrakes-Thomas Joel（MF）に交代した。

87分、リーズは同時に2人を交代。イーサン・アンパドゥ（DF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）に代わりイリヤ・グルエフ（MF）、ヨエル・ピロー（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分、クリスタルパレスのジャスティン・デベニ（MF）がPKを決めて3-1と2点差に詰める。

しかし、90+11分リーズが追加点。アントン・シュタハ（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

そのまま試合終了。リーズが4-1で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は77分から交代で出場した。

2025-12-21 07:10:30 更新