本日12月21日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬が登場！

映画『新解釈・幕末伝』で話題のムロと小手が前回に続いて参戦！SixTONESとすっかり打ち解け、「二度目まして」とニコニコ顔。一方、「GOスト」初参戦の西野は、過去に松村北斗とドラマで共演。「お久しぶりです」とよそよそしいあいさつを交わす西野と松村に、田中樹は「あんまり仲が良くないことが分かった(笑)」。すると松村が「と思うでしょ？」と意地の反論。撮影現場での和気あいあいとした一幕を明かして仲の良さをアピールするが…西野の裏切りの一言で撃沈!?

今夜も豪華俳優トリオがSixTONESと大暴れ！動体視力ゲームでムロ劇場開幕!? さらに年末特別企画、もう一度見たい「サイズの晩餐」名作ランキングも大発表。2025年の締めの「GOスト」は、たぎりっぱなしの1時間！

◆「ムロさん何も見えてねぇじゃん！」動体視力ゲームで俳優軍団が大暴れ！

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメをゲット。今回のご褒美は、年末ならではのスペシャルコラボ飯。SixTONESがもう一度食べたいとリクエストした絶品チャーハンと麻婆豆腐をセットで用意。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解でチャーハン、2問連続正解で麻婆豆腐もいただける。

小手は「大学の頃、アイスホッケーやってたんで」と動体視力に自信あり。一方のムロも「小学生の時、リトルリーグでキャプテンやってましたから」と胸を張るものの、キャプテンになった理由を明かした途端、一同に不安が…。果たして個性派俳優軍団の実力やいかに？進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

是が非でもご褒美が食べたいSixTONESは、いつにも増してやる気満々。開始早々に次々と正解し、早くも1品目のご褒美ゲットかと思いきや、ムロが大苦戦！「ムロさん何も見えてねぇじゃん！」と怒号が飛び交う波乱の展開に！

西野が乃木坂46の円陣掛け声で気合いを入れたり、小手とSixTONESがRADIO FISHを結成したり、今夜もハチャメチャ大騒ぎ！最後の最後までムロ劇場が止まらない？みんなで力を合わせ、ご褒美グルメゲットなるか!?

◆豪華ゲストがうなった問題を一挙お届け！「サイズの晩餐」名作ランキング

身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」。今回は年末特別企画！今年放送した64本の中から、反響の大きかった問題をランキング形式でお届け。挑戦したのは、松坂桃李、綾野剛、広瀬すず、久保田利伸、高畑充希、宮粼あおい、佐藤健率いるバンドTENBLANK（宮粼優、町田啓太、志尊淳）ら豪華ゲスト陣！

松坂も思わず目がバキバキに!?「これめっちゃ面白い！」と叫んだ問題や、綾野をたぎらせた伝説の難問、間宮がまさかの“サイズに兄さん”を演じたあの神問題まで、もう一度見たいサイズ問題が続々！年間大賞に輝くサイズ問題は果たしてどれなのか？

