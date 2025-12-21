この記事をまとめると ■タイ・バンコクで「モーターエキスポ2025」が開催された ■タイはピックアップトラックのニーズが高いトラック天国だ ■「モーターエキスポ2025」でも数多くのピックアップの展示が人気を博していた

「モーターエキスポ2025」開幕直前に新型ハイラックストラボ登場

2025年11月29日から12月10日の会期にて、タイの首都バンコク近郊で「モーターエキスポ2025（第42回タイランド・インターナショナル・モーターエキスポ2025）／通称バンコクモーターエキスポ）」が開催された。

ショー開幕直前にトヨタは、タイにて自社ピックアップトラックとなるハイラックス・トラボを世界初公開しており、モーターエキスポ2025会場内トヨタブースにもトラボの展示車が多数置かれ来場者が注目していた。

タイではピックアップトラックのニーズが高い。まだまだ日本に比べれば全土レベルでは道路の整備が行き届いているとはいえないのがタイ。農村部でのコンディションのよくない道路を走るには、雨季の道路冠水を想定しても腰高スタイルで堅牢なフレームボディとなるピックアップトラックがいまでも好まれて使われているのである。

もちろん本来の使い方となる働くクルマ的ニーズがメインとなるものの、しっかりとした乗降ドアをもつ後席のあるダブルキャブでは、ファミリーカー的ニーズも目立つとされている。

そんなピックアップトラックなので、トヨタ以外のメーカーでも積極的にラインアップしている。それではトラボのほかにどんなモデルがモーターエキスポ2025会場内に展示されていたのか紹介していきたい。ちなみにタイではトラボのほか、ハイラックス・チャンプ、ハイラックス・レボと、ハイラックスシリーズとしてみると3タイプがラインアップされている。

いすゞD-MAX

タイにてハイラックスと激しくピックアップトラック販売台数トップを競う人気モデル。2024暦年モデルでは僅差でハイラックスにトップを譲っている。

ハイラックスが都市部を比較的得意とするのに対し、D-MAXは農村部を得意としているとも聞いている。なかには村中のクルマがいすゞ車しかない「いすゞ村」が存在するといった話を聞くほど、農村部でいすゞが強いなか、D-MAXがハイラックスの宿敵となっているのである。

フォード・レンジャー

2024暦年締め（2024年1月から12月）での年間販売台数では1万2739台（ちなみにトップのハイラックス・レボは6万6244台、2位D-MAXは6万1580台）で3位となっている。GM（ゼネラルモーターズ）がタイ市場から撤退し、ステランティス傘下のクライスラー系ブランドもジープブランド車を細々と販売しているなか、フォードはこのレンジャーとレンジャーベースのSUVとなるエベレストの2枚看板のみでタイで頑張っている。

アメリカでもレンジャーがラインアップされているが、調べてみると現行型でタイにて生産及び販売されているグローバル仕様をベースに、アメリカ向けにアレンジが加えられ、ミシガン州の工場で生産される別モデルとなる。バンコク市内では比較的よく見かけるので、都市部のほうがウケはいいのかもしれない。

トヨタ・ハイラックス・チャンプ

ハイラックスと名乗るのだからレボと合算してもいいのではとも思うのだが、チャンプとして独立して販売台数が計上されている。2023年にハイラックスシリーズの廉価版的立ち位置で、そのユニークなスタイルとともに注目されるなかタイでデビューしている。

インドネシアではハイラックス・ランガなど車名を変えるケースもあるなか、タイ以外でも販売されている。SWB（ショートホイールベース）とLWB（ロングホイールベース）が用意され、SWBはランドクルーザーFJのベースモデルともいわれている。

トヨタといすゞ以外のメーカーもトラックを展示

三菱トライトン

日本でもラインアップされているのがトライトン。2024暦年締め年間新車販売台数は6898台となっている。モーターエキスポ2025では新たに追加設定された、都市部でのニーズに主眼を置いたとも見ることができる「ストリート」が展示されていた。

日産ナバラ

2025年11月にオセアニアでは三菱トライトンベースの新型がデビューしているが、タイでは最新型はまだデビューしていない。バンコク市内で見ている限り、タイではセレナとキックスが日産での主力モデルとなっているようである。

マツダBT-50

2006年にデビューした初代はフォードとの共同開発車、2010年にデビューした2代目はフォード・レンジャーベース、そして現行3代目ではいすゞD-MAXがベースとなっている。

単純にバッジの貼り換えではなく、マツダらしさを感じるモデルとなっている。2024暦年締めでの年間販売台数は486台となっているが、人気のあるピックアップトラックということもあるのか、ラインアップを続けている。

MG MAXUS eTERRON9

中国・上海汽車（SAICモーター）系ブランドとなるMGがモーターエキスポ2025で発表したBEV（バッテリー電気自動車）ピックアップトラックがeTERRON9。会場ではフォードFシリーズのBEV版となるライトニングを彷彿させる（パクリともいえない）ともいわれ話題のモデルとなっていた。2024年にすでに欧州市場では発売されているとのこと。

GWM POER SAHARA DSL

中国・長城汽車（GWM）は、中国系ブランドとしては（海外展開としては）珍しく、ピックアップトラックやSUVへディーゼルエンジンを積極的に搭載している。モーターエキスポ2025ではGWMのピックアップトラック「POER」のディーゼルエンジン搭載車が展示されていた。

タイにおけるピックアップトラックではディーゼルエンジン搭載が主力となっている。農村部を攻めるのなら、ディーゼルピックアップトラックが必要と判断したようだ。

DEEPAL HUNTER K50

中国・長安汽車（CHANGAN）系ブランドの「DEEPAL」が2025年10月にタイで正式発売している。パワートレインは2リッター直4ガソリンエンジンをベースとし、2基のモーターを搭載したAWDを採用するPHEV（プラグインハイブリッド車）となっている。最大航続距離は900kmを超えるとのことである。

GEELY RIDDARA

中国・吉利汽車（GEELY）のBEVピックアップブランドとなるのが「RIDDARA」。会場ブースには、「中国で販売ナンバー1のBEVピックアップトラック」とアピールしていた。ほかのピックアップトラックより小ぶりでしかもBEVということもあり、バンコク首都圏ではそれなりの反応はあったみたいだが、当初予想より販売は苦戦している。ピックアップトラックならなんでもいいというわけでもないようだ。

調べると、タイにおける2024暦年締めでの1トン積みピックアップトラック（今回紹介したようなモデル）の総年間販売台数は16万3347台であった。そのうち大半をハイラックス（レボ＋チャンプ）とD-MAXが占めている。そのなか、中国系ブランドがここのところ積極的にピックアップトラックのラインアップを行っている。

タイでの販売拡大を進めるのには必要なのかもしれないが、あまりにも二強の存在が大きすぎるのがタイのピックアップトラック市場の現状であり、それでもあえて参戦する様子を見ると、頼みのクロスオーバーSUVタイプ中心のBEV販売が厳しい局面を迎えていることを現わしているようにも見えている。