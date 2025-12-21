寝たまま太ももサイズダウン。１日10回【もも裏を集中的に引き締める】簡単エクササイズ
年齢を重ねるにつれて、「体重は大きく変わっていないのに、太ももだけが太く見える」と感じる人は少なくありません。その原因のひとつが、太もも裏側にある“ハムストリングス”の衰え。ここは下半身の中でも大きな筋肉で、使われなくなると脚のラインが崩れやすく、代謝の低下にもつながります。そこで今回は、寝たままでできる【うつ伏せハムストリングスエクササイズ】を紹介。体の負担が少なく、もも裏を集中的に刺激できるのが特長です。
太ももが太く見える原因は「前側」ではなく“もも裏”
太ももを細くしたいと考えると、つい前ももばかりを意識しがちですが、実は見た目の印象を左右するのは裏側の筋肉。ハムストリングスは、太ももを後ろから支え、脚全体のバランスを整える役割を担っています。
うつ伏せハムストリングスエクササイズ
（１）床にうつ伏せになる
（２）足首を直角に曲げ、かかとをお尻にくっつけるイメージで左右交互にゆっくりひざを曲げる
▲かかとがお尻にくっつくのがベストですが、無理なくできる範囲で実践してください
これを“１日あたり左右各10回を目標”に行います。早くやろうとすると脚がつることもあるので「太もも裏の筋肉を意識しながらゆっくり動かすこと」がポイント。もも裏が働くと骨盤が安定し、立ち姿や歩き方が自然と変わり、脚全体がすっきり、若々しい印象につながりますよ。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
