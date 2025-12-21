Bリーグがドラフト志願者のアピール機会「コンバイン」開催

バスケットボールのBリーグは18日、来年1月29日に行われるドラフトの志望選手を対象とした「Bリーグドラフト2026コンバイン」を都内で開催した。各クラブのGMらが集まる中、55人の選手が参加。スキルテストやスクリメージなどを通して、アピールを行った。最年少18歳の内山晴輝は大学を3か月で中退し、米独立リーグのチームに加入。異色の選択の背景には、明確な目標があった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

Bリーグでトップレベルのプレーヤーになる――。ずっと抱いてきた夢のために、内山は自ら“王道”を外れ、茨の道を選んだ。

昨年、鳥取城北高のスターティング5として、ウインターカップで県勢初の準優勝に貢献。関東1部リーグに所属する神奈川大に進学したが、わずか3か月で中退した。「大学に行って、4年生までプレーして、インカレで活躍してプロになるというのが理想像だと思うが、自分は（Bリーグに）入るだけで満足したくない」。トッププロになるために足りないものは何か。冷静に分析すると、一つの答えが導き出された。

「自分の個人スキルが、圧倒的にプロのトップレベルに劣っている」

神奈川大は走りとディフェンスがメインのチーム。学べることはあるが、自分の課題を解決するための時間をなかなか確保できないと感じていた。「Bリーグで活躍するという目標を考えた時に、どのコースが一番いいのか結構悩んだ」。向かったのは、小学4年生の頃からお世話になっている恩師のもとだった。

「Tさんのおかげで自分のバスケ人生がある」

Tさんとは、本拠地を持たない「トラベリングチーム」として米独立リーグABAに参戦している静岡ジムラッツの岡田卓也代表だ。埼玉ブロンコスを経てABAに挑戦した岡田は、2010年には静岡ジムラッツを設立。48歳の現在もヘッドコーチ兼選手としてプレーし続けている。全米を転戦しながら年間約20試合をこなし、オフにはデベロップメントコーチとして、国内で育成・普及活動を行っている。

後押しした兄の言葉「お前の人生を本の読者として見たら…」

静岡出身の内山は、小学4年の時に3つ上の兄に続いてジムラッツの育成チームに加入。「一番尊敬しているコーチ」である岡田のもとで中学まで腕を磨いた。鳥取城北高に進んだのも、岡田の紹介があったから。「Tさんのスキルトレーニングを毎日受けられる環境に行きたい」。弱点を克服するために大学を辞め、静岡に戻った。受けた影響は計り知れない。

「ジムラッツという環境に小学校からいなければ絶対に、大学を辞めてアメリカという選択も、静岡でワークアウトという選択もなかった。まずその道を知らなければ選べないんで」

岡田の息子である21歳の岡田大河も、15歳の時にスペインに単身留学し、スペイン、フランスのプロリーグを経て、今季川崎ブレイブサンダースに加入した異例の経歴の持ち主。身近なところに先駆者がいたことで、内山の視野は大きく広がった。

来季から始まるBプレミアでは、外国籍選手のオンザコートが2人から3人に拡大する。彼らに負けない実力をつけることが、活躍するには重要となる。米独立リーグ挑戦を決めた背景には、しっかり未来を見据えた狙いがあった。

もう1人重要な相談相手となったのが、大学時代に学生起業した兄の幸大さんだ。もらったアドバイスは「お前の人生を本の読者として見たら、そっちに行ったほうが読者もおもしろくね？」。人生一度きりなら、夢に近づけると思ったほうに行こう。時間はそんなに長くない。その言葉が最後の一押しとなった。

半年ぶりの5対5で感じた手応え

静岡ジムラッツがABAで戦うのは1月から。内山が7月に加入してから、米国での試合はまだない。日本全国から選手が集まっているため、オフはチームとしての活動もなし。大学中退後は対人練習はほぼやらず、コーチ付きっきりで個人スキルを磨いてきた。今回のコンバインでは4分間のスクリメージも行われたが、5対5の実戦は実に約半年ぶり。「率直にめちゃくちゃ楽しかった」。18歳らしい笑みがこぼれた。

手応えも十分。「最後に大学のトップレベルの選手とやったのが神奈川大にいた時。その時と比べて、通用するスキルとか自分の見えている視野とかが全然変わっているのを今日1日でめちゃくちゃ実感できた」。自分に足りなかった個人スキルを磨くために、既定路線から逸脱した決断が間違っていなかったと自信を持てた。

先輩ばかりの環境でも全く物怖じしない。「コートに入ったら学年は関係ないとずっと思っている」という通り、スクリメージでキャプテンを決める時には堂々と立候補。「学年とかじゃなく、いちプレーヤーとしてどう周りにエナジーを与えられるかがめっちゃ大事だと思っている」。最年少でも遠慮せず、声を張り上げ、足を動かした。

身長184センチ、体重81キロのPG/SGで、参考にしている選手はNBA・76ersのタイリース・マキシーだ。「身長188センチで、あのスキルがめっちゃ自分にとって必要なスキルだと思う。いつもハイライトを見てマネして、マキシー選手が話している動画を見てメンタリティの部分を学ぶようにしている」。2023-24シーズンにNBAオールスター、最成長選手賞（MIP）に選ばれた25歳のガードを理想に掲げる。

コンバイン後、Bリーグのあるクラブから内山に面談の申し込みがあった。もしドラフトで指名されれば、プロ輩出を一つの大きな目的としているジムラッツも大歓迎だという。「Tさんに結果で見せたい」。ドラフトが行われるのは来年1月29日。すでにシーズンが始まり、内山も渡米しているはずだ。海の向こう、バスケの本場で吉報を待つ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）