突然じゃない。男性が別れを考え始めたときに起きている“心の変化”
男性から突然別れを切り出され、「そんな素振りなかったのに…」と戸惑った経験はありませんか？でも、多くの場合、別れは男性の中で“突然”のことではないでしょう。そこで今回は、男性が別れを考え始めるときに起きている“心の変化”を解説します。
話し合う気力がなくなってくる
不満があっても伝えなくなり、「まあいいか」と飲み込むようになる。これは気持ちが安定したからではなく、向き合うエネルギーを失い始めているサイン です。男性は修復できると思っているうちは話そうとしますが、諦めが芽生えると黙る選択に変わります。
一緒にいても“余計に気を遣っている”感覚に
本来リラックスできるはずの相手に、常に気を張ってしまう。そんな状態が続くと、男性は「この関係、しんどいかも」と感じ始めます。楽しいかどうかより、“自然体でいられるか”が重要になっていくのです。
未来を想像したときに違和感を覚えるように
将来の話題を避けるようになる、先の予定を入れたがらなくなる。これらも今の関係を“続けた先”が描けなくなってきた男性が出すサインの１つ。男性は感情よりも現実的な視点で、心の中で結論を一方的に出す傾向があります。
男性が別れを考え始めるのは、違和感が解消されない時間が続いたとき。その小さな変化に気づけるかどうかが、関係の分かれ道になることもあるのです。
