完売しないでぇぇえ！！【ニトリのN+】限定お値下げ中！「冬の大優勝アイテム」って？

【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】では、2026年1月5日（月）までの「ニトリ創業祭」の開催にあわせて今使える冬物がハッピープライスにお値下げ中。寒い日も心地よく過ごせそうな中綿入りのパンツや、冬の1軍として活躍が見込めるダウンコートなど、気になっていたアイテムをお得にGETできるチャンスかも。狙っていた色やサイズが欠けてしまう前に、早速チェックしてみて！

スマートに穿ける中綿入りパンツが冬の相棒に

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スマートパンツ」\3,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

公式ECサイトにて「見た目すっきりなのに、しっかり暖かい」と紹介されている、中綿入りの技ありパンツ。前面に断熱素材であるエアロゲルが入っており、寒さが辛い日にも下半身をそっと包み込んでくれそうです。後面にはストレッチ性のある素材を組み合わせることで、スマートなシルエットながら楽な穿き心地も両立させています。

楽さと美しさを両立させたストレッチパンツ

【N+】「なめらか起毛ストレッチパンツ」\2,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

ルーズになりすぎないセミワイドシルエットによって、もたついた印象なく穿けそうなストレッチパンツ。伸びのよい素材がウエストや腰まわりの窮屈感を抑えつつ、穿いたときの美しさにもこだわった一本です。ポケットを飾る同系色のボタンも、ささやかなコーデのアクセントに。冬のワンマイルウェアとしてはもちろん、キレイめにまとめたお出かけスタイルにも◎

上品な配色で大人コーデが華やぐロゴ入りセーター

【N+】「フラワージャカードニットプルオーバー」\3,490（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

淡く上品な色合いとフロントのロゴにより、一点投入で冬コーデに華やかさを足してくれそうなニットプルオーバー。織り込んだ線描きタッチの花モチーフとロゴはベースのニット地に馴染む配色が採用されているため、大人も派手な印象なく着こなせそうです。タックインせずとも決まる絶妙な着丈は、合わせるボトムスの形も幅広く選べるはず。

ボリューム襟でエレガントに魅せるダウンコート

【N+】「フレンチダウンボリューム襟コート」\7,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

軽さと暖かさに期待できるフレンチダウンを詰め物に採用したダウンコートは、アウターの重さが辛い冬の救世主的一着。スタンドネックの部分にボリュームを持たせることで顔まわりを華やかに、エレガントなムードで羽織れるデザインに仕上げられています。ウエストがややシェイプされているおかげで、着膨れ感が出すぎないのも嬉しいポイントです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ