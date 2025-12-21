11月25日、東京都新宿区百人町――。韓国料理店や韓流ショップが建ち並ぶ大久保通りから50メートルほど路地を入ったところにあるマンション3階から男が飛び降りた。警察による自室の捜索差し押さえから逃走を図ったのである。男は腰椎を骨折し、階下で警察に取り押さえられた。

20代女性の性的姿態を盗撮し、「myfans」というインターネットサイトに動画を投稿したとして12月16日に警視庁捜査1課に再逮捕された小野洋平容疑者（39）である。妻の小野晴香（28）と養子の小野凜（23）両容疑者もともに逮捕された。



5000万円近く稼いでいた

冒頭のマンションから押収されたスマホ37台、タブレット端末1台、ノートパソコン3台、ハードディスク3台からは、100人以上の異なる女性とのわいせつな動画ファイルが860点以上見つかったという。

社会部記者が語る。

「ファイルはいずれも小野が女性と性交する盗撮動画です。こうした動画をアップロードし、小野本人が『月に200万円近く稼いでいた』と供述。警察は2年以上に渡り単純計算で5000万円近く稼いでいたとみています」

背景に何があったのか。

「小野は普段から『一夫多妻』を自称しており、妻の晴香のほか、凜も元内妻。盗撮の件では晴香と凜がラブホテルの天井に火災報知機の外側に似せた隠しカメラを設置する姿が映っていた。また、小野は“頂きおじさん”と自称しており、Xで知り合ったパパ活募集の女性と性交後、晴香と凜が『ウチの旦那に何をやっているんだ』と部屋に押し入り、逆つつもたせ的な行為で慰謝料を請求することもあった。実際に今回の盗撮の被害者にも、100万円以上支払わせています」（同前）

「犬」と呼んで首輪をつけ

冒頭の“捕り物劇”は、盗撮容疑に先立って別の10代女性の監禁容疑で小野が逮捕された際のものだ。住所を転々としていた小野らが10月から家賃約13万円で借りていたとみられる40平米ほどのこの部屋では異様な日常が繰り広げられていた。

「小野はこの10代の被害女性ともXで知り合い、最初は二人で外出し、優しい素振りを見せていたが、次第に言動が荒くなり暴力も振るうようになった。身分証とスマホを取り上げ、『犬』と呼んで首輪をつけ監禁。晴香を『ペンギン』、凜を『ウサギ』と呼んで見張りをさせていた」（同前）

部屋からはスタンガンや手錠、首輪、縄も見つかっている。小野はこの10代女性に、初期化してGPSアプリを入れたiPhoneを渡し、「逃げたら復讐する」、「住所も家族も知っている」、女性の風俗勤務を「親にばらす」などと脅していた。

この女性が単独になった隙に逃げ出し、大阪府内の警察署に駆け込んだことで、一連の事件が発覚。

小野は取調べに「4人の妻を持って、それぞれに子どもを作らせて生計を立てるつもりだった」と供述しているという。

「晴香と凜はともに黙秘しています。警察は、二人とも小野に同じように監禁され洗脳されたと見立てています」（同前）

母親はどう思っていたのか

一方、この異常な“一夫多妻生活”において、捜査当局が注目する人物がもう一人いる。小野の母親だ。60代の母親は同じ新宿区内に住み、息子の自宅へ家事をしに通っていたという。

「週刊文春」取材班もこの母親の住居を訪ねた。小野が拠点とした“監禁現場”とは徒歩で行き来できる距離にあり、築60年近いこの建物には外国人が経営する飲食店の事務所やマッサージ店などがひしめく。インターホンを押すと、若い女性が出た。来意を告げると、女性はこういう。

「ここ、シェアハウスなんで、ちょっと呼んでみますから待ってください」

だが女性が戻ると「今はいないみたいです」という。

改めて母親の帰宅を待つと、60代ぐらいの女性が現れた。

――すいません、小野さんですか？

「はい」

――週刊文春の記者ですが。

「はい」

――息子さんの事件についてお尋ねしたい。

「あ、私、何も話せないですねえ」

――息子のマンションで家事をしていたと報道に出ていた。

「ああ。すみません、そういうの、今、私、弁護士さんに依頼してますので」

――息子さんがマンション住まいの一方でお母さんがシェアハウスに住まわれているというのはそもそもどういう状況なんですか？

「……それも、先生に相談しますね。とにかくお答えできないんで。失礼します」

こういうと母親は去った。

都会の喧騒の中で続いてきた異常なハーレム生活は、終わりを迎えた。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）