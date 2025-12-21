間宮祥太朗、“妻＆娘”とくつろぎ3ショット「お膝に座ってるの可愛すぎ」「なんて尊い」
俳優の間宮祥太朗が、21日までに更新された日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で妻役の徳永えりと、娘役の宮崎莉里沙との3ショットが公開された。
【写真】「お膝に座ってるの可愛すぎ」“妻＆娘”とのくつろぎ3ショットを公開した間宮祥太朗
本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出てきた。そして、同級生の不審死が始まる。小学生の時はクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ1児の父・高木将（間宮）と、高木の同級生で“どの子”と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子（新木）が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。徳永は高木の妻・加奈、宮崎や花音を演じる。20日に最終回を迎えた。
「Hulu9.5話のオフショット」として「仲良し親子 花音がパパのお膝に座るのがもう…」とつづり、ソファでくつろぐ高木一家の3ショットをアップした。
この投稿に「可愛すぎる」「かのんちゃん、お膝に座ってるの可愛すぎます」「この写真素敵すぎます」「なんて尊い」といったコメントが寄せられた。
