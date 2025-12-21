世田谷の給食では「有機米」を全国の農家から購入!?…学校から始まる”地域間連携”で、子どもの健康と日本の農業を守る

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第34回

東京・世田谷区の有機米給食

東京では世田谷区（人口約90万人）が学校給食に有機米を取り入れている。さすがに都心の世田谷区で「世田谷米」を大量に作るのは、現実的ではない。そこで全国各地から有機米を買い取り、学校給食に提供するのだ。

これまで「あきたこまち」（秋田県産）、「コシヒカリ」（新潟県十日町産、新潟県南魚沼産、栃木県産、兵庫県産）、「粒すけ」（千葉県産）などが導入され、2025年度には有機米を使用した給食提供が年間11回供される。

都市部の自治体が、地方でがんばっている生産地の農家と連携していく。こうした地域間の循環が生まれるのは喜ばしい。たとえ国が主体的に動いてくれなくても、地方からの大きなうねりになる。

千葉県いすみ市では、市長が「化学肥料や農薬を原則使わない有機米を1俵（60キログラム）2万4000円で買い取る」と宣言し、農家の有機米生産を奨励した。いざやってみると、農薬を使わない田んぼでは草が生えてきてどうにもならない。有機農業の技術をもった方に研修に来てもらううちに生産が軌道に乗り、2017年から市内の学校給食をすべて有機米に切り替えた。

始めるべきは「ローカル自給圏」の強化

まず一番身近な地元で給食という「出口（需要）」をしっかり作り、高い価格で買い取り、子どもたちの健康を守る。これこそみんなを幸せにする地域循環のモデルだ。

こうした一連の取り組みが功を奏し、いすみ市は『田舎暮らしの本』（宝島社）が主催する「2025年版 住みたい田舎ベストランキング」の「総合部門」「若者世代・単身者部門」「子育て世代部門」で、首都圏エリア第1位に輝いた。

学校給食を公共調達するだけでなく、今後公共施設や福祉施設の食事にも地元産の農産物を使っていけば、需要はさらに広がる。産直的な流通や直売所も含め、地域の種を使って作物を育てる「ローカル自給圏」を強化する。

これをベースにして、都市部と産地が支え合う地域間の循環を広げるべきだ。

