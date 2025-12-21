福島第一原発1号機が水素爆発する前、原発周辺のモニタリングポストに、試算よりも100倍以上高い高線量が記録されたのはなぜなのか？

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

東京電力福島第一原発の作業員たちの命を賭した復旧作業にもかかわらず、1号機は水素爆発を起こした。実は、この前、原発にほど近い上羽鳥のモニタリングポストに、従来の試算結果の100倍以上高い高線量が記録されていた。なぜ、1号機の水素爆発の直前に、高線量の放射性物質の漏洩を疑わせる、このような異常値が計測されたのか？

1号機ベント 高線量への影響は

1号機が水素爆発を起こす36分前に、上羽鳥で記録されていた1時間あたり1.6ミリシーベルトという高線量。その原因はいったい何なのか。12日午後2時の時点で、2号機と3号機はいずれも冷却装置が稼働し、原子炉の水も十分にあったと記録されている。放出源として考えられるのは1号機しかない。

水素爆発の直前、東京電力は、様々な手段を講じて、1号機のベント作業を繰り返していた。ベントとは、原子炉格納容器の圧力が高くなり破損の恐れがでてきたときに、容器内の放射性物質を含む気体を環境中に放出する操作だ。

東京電力の報告書には、12日午後2時半に1号機で「ベントによる減圧を確認」とあり、このベントによって放出された放射性物質が上羽鳥のモニタリングポストに記録された可能性もあった。

ベントには2つの方法がある。気体を格納容器から直接外部に放出する「ドライウェルベント」と呼ばれる方法と、いったんサプチャンと呼ばれる格納容器下部にあるドーナツ状の設備、サプレッションチェンバー（圧力抑制室）の水にくぐらせてから放出する「ウェットウェルベント」と呼ばれる方法だ。

試算結果よりも100倍以上高い線量

12日に1号機で行われたのは後者のほうだ。ウェットウェルベントは、放出する気体をいったん水にくぐらせて放射性物質を取り除くことで、環境に放出される量をおよそ100分の1から1000分の1にまで減らすことができると言われていた。

12日午後3時からの政府の記者会見では、原子力安全・保安院の担当者が次のように述べている。

「外部被ばくによる影響は、南西の1キロの地点で、実効線量は（3時間の合計で）0.019ミリシーベルト（と推測される）」

ところが、福島第一原発から5.6キロも離れた上羽鳥で実際に記録されていた線量は1時間で1.6ミリシーベルト。試算結果よりも100倍以上も高かったのだ。上羽鳥での高線量は、本当にベントが原因なのか。もしベントであれば、なぜ、国の試算よりもはるかに高い線量が記録されていたのだろうか。

