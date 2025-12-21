水揚げから半年経っても「獲れたて」同然の鮮度を保つ”秘伝の塩ダレ”の意外な原料

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

マイワシの「100グラムの壁」

マイワシがたくさん獲れているにもかかわらず、食用として流通するのはごくわずかである点は第二章で紹介したが、都市部での鮮魚販売がスーパー主体になっていて、マイワシの仕入れが、ますます減っていることは間違いない。

多くの魚が取引される東京・豊洲市場では日々、各地のマイワシが運ばれ、取引されているが、2018年の移転前、旧築地市場（中央区）時代から、「100グラムの壁」が立ちはだかっていた。

各地の漁港から市場へ集荷され、仲卸を通じて飲食店や鮮魚店へ送られるマイワシについて、市場の競り人は「マイワシは100グラム（体長およそ20センチ）くらいないと脂が薄く、飲食店やスーパーが持っていかない」と嘆いていた。大ぶりなマイワシは「大羽」と言われ、時期にもよるが一定の需要がある。しかし、100グラムに満たない中羽・小羽の場合、価値のない魚だというレッテルが張られてしまうのだ。

千葉県の銚子など、マイワシがたくさん揚がる漁港周辺では、目刺しや煮干しといった加工品が作られているが、こちらはマイワシより、カタクチイワシのほうが好まれるから、余計に扱いに困るのかもしれない。

何十万トンも水揚げされても、価値があって生の状態で流通する100グラム以上の大羽は、全体のわずか数パーセント。それでもほかの魚に比べて総量が多いから、ほんの一部でもそれなりの量になる。

イワシが主役の「入梅いわし祭」

マイワシの主要な水揚げ港である銚子では、以前から大羽を利用して、イベントを実施してきた。毎年6〜7月の2ヵ月間、「入梅いわし祭」と銘打ち、銚子市内など計6店で、イワシづくしのセットメニューを格安で提供してきた。

マイワシの漬け丼や天ぷら、フライ、つみれ汁を基本メニューにし、それぞれ店自慢のイワシ料理を合わせて「入梅いわし おまかせ御膳」として販売。各店には特に週末、イワシ料理を求める多くの来客があり、イワシ料理が早々に売り切れる店もあるなど、銚子の名物として定着している。

このイベントは十数年前から、飲食店などで組織する「銚子うめぇもん研究会」（鈴木政人会長）を中心に行われてきた。冬には「銚子極上さば料理祭」も開催し、銚子自慢のマイワシとサバを目玉に、銚子の街を活気づけようというのが狙いだ。

イベントのきっかけとなったのが、銚子市に隣接する旭市で地魚料理店と宿泊施設「カントリーハウス海辺里」を経営する渡邉義美さんが、試行錯誤の末に作り上げた特製の「熟成塩ダレ」である。このタレの元となっているのが、いつも店のそばに山のように積まれている岩ガキの殻だ。

渡邉さんは、地元で大量に獲れて廃棄するのに困っていた岩ガキの殻を有効利用するため、まずは高温で焼いて、できた粉末を水に溶かして塩とタマネギ、ショウガなどの香味野菜と一緒に素焼きの甕で数週間熟成させ、「熟成塩ダレ」を完成させた。

タレとは言っても、ドレッシングのように刺身など調理した魚にかけるというわけではない。三枚おろしにした水揚げ直後のマイワシやサバを、このタレに短時間漬ける。その後、マイナス60度で真空冷凍して保存すると、解凍時のドリップが少なく、うま味はたっぷり。冷凍しているため、寄生虫・アニサキスの心配もなく、安心してまるで「獲れたて」のようなおいしい刺身が食べられる。

冷凍してから半年くらいは、質が保てるというから驚きだ。熟成塩ダレは2009年に、青魚などの鮮度落ちや魚特有の臭みを抑える効果があることが証明されて特許を取得している。

高級魚にも鮮度維持の効果あり

ちなみに、この熟成塩ダレはマイワシやカタクチイワシ、サバといった青魚だけでなく、マグロやカツオ、キンメダイ、ヒラメ、フグといった高級魚にも、鮮度維持の効果がある。実際に渡邉さんの店だけでなく、銚子市内の飲食店でも使われており、好評となっている。

熟成塩ダレを使ったマイワシとサバは、銚子市を中心に旭市など6店の料理店でしか提供されておらず、ほかの地域では残念ながら活用されていない。熟成塩ダレの価格は非公表だが、決して高くない。ただ、魚の漁獲次第で、しかも水揚げ直後の集中的な手間を要することなどから、ほかの地域では使われていない。

熟成塩ダレを武器に、10年以上にわたって「銚子うめぇもん研究会」を軸に行われてきた「入梅いわし祭」と「銚子極上さば料理祭」だが、近年、2魚種の大型不足により、おぼつかない状況となっている。2024年は「脂が乗った大型魚がほとんど揚がらず、小羽（小型のマイワシ）ばかりだったため、入梅いわし祭は中止せざるを得なかった」と渡邉さんは言う。銚子のマイワシを求め、遠方から来る客も少なくないため、カントリーハウス海辺里の渡邉さんや、銚子の飲食店関係者ももどかしさを感じていた。

2025年については、6月に入って銚子港で連日2000〜3000トンのマイワシが水揚げされ、「入梅いわし祭」は再開された。ただ、「日々数千トンのマイワシが揚がっても、「入梅イワシ」と胸を張って言える150グラム前後の大羽はまったく見当たらなかった」と渡邉さん。

満足のいく大きさではないだけに、大々的に宣伝しておらず、それぞれの店主は控えめな様子だというが、それでも銚子のマイワシを求めてやってくる客は多く、それぞれの店はかなり盛況だという。

渡邉さんは、「近年、イワシがまったく獲れないわけではない。100グラム以上は少ないが、70〜80グラムほどの中羽なら、それなりの量は確保できるため、今後は大羽限定という基準を見直さなければならないのかもしれない。しかし、やはり脂が乗った大羽でないと、お客さんを呼ぶのに忍びない」と悩ましげに語っていた。

マイワシにせよ、サバにせよ、サンマにせよ、海洋環境の変化などによって、それぞれ獲れる量や大きさは変わってくる。現に不漁のサンマは、以前のような大ぶりで脂がたっぷり、塩焼きに箸を入れると脂がジュッと流れ出るようなことはなく、ほっそりしていて以前に比べると味気ない。

しかし、それを嘆いても仕方がない。マイワシ、サバであっても同様に、大型でおいしい魚が獲れにくくなっている。ただ、この2魚種の小型魚は、サンマのように旬がはっきりせず、「食べたい」という消費者の需要も少ないだろうと水揚げ段階で判断され、流通しない傾向が強いことこそが問題なのだ。

