石田三成らを「首謀者」に仕立て上げ処刑した「非情な裏工作」…関ヶ原の戦い後、徳川家康が西軍の公家衆を「不問」にした理由

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈徳川家康が瑶甫恵瓊を「なんとしても生け捕りに」と厳命…毛利家の運命を握った恵瓊の「突然の逃亡劇」〉に引き続き、徳川家康が公家衆を許した理由について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

家康は前田玄以を許した

9月20日、家康が大津に到着したという知らせが京都に届き、後陽成天皇は勧修寺光豊（参議）を大津へつかわした。正式な勅使である光豊のほかに、近衛信尹（元左大臣）・菊亭晴季（右大臣）・烏丸光宣（権大納言）・広橋兼勝（権大納言）ら10人余りの公家衆が大津にいる家康のもとへ向かった。このとき家康は信尹に「奉行のうち、前田玄以についてはおおむね許すつもりだ」と語った。

あくる21日、玄以は家康のもとへ参上し、今回の騒動について釈明した（『時慶記』慶長5年9月21日条）。玄以は8月のはじめごろから病気と称して自邸にひきこもっており、9月5日には「いよいよ重篤である」と、書記官・壬生朝芳を通じて智仁親王に報告していた（『お湯殿の上の日記』）。

家康に許された玄以は、翌10月には、禁裏御料所の進献と公家領・寺社領配分について家康の相談にのり、11月には、徳川秀忠の参内をとりしきることとなった。

石田三成と瑶甫恵瓊は生け捕られ、毛利輝元は帰国した

9月22日、田中吉政は、近江と越前の国境付近に潜伏していた石田三成を生け捕りにした。吉政からの報告を受けた家康は、その身柄を連行するよう指示した。

徳川家康から田中吉政への書状

早くも三成を生け捕りにしたのは、なかなか書き尽くせないほどのお手柄です。あなたがこちら（大津）へ連れてくるのを待っています。

同日、家康は三成の捕縛を池田照政と浅野幸長に知らせた。

徳川家康から池田照政・浅野幸長への書状

ただいま田中吉政より「近江北郡と越前の国境の山奥で石田三成を生け捕りにした」という報告が入りましたので、お知らせします。定めてあなたたちもご満足のことでしょう。

9月23日、瑶甫恵瓊は京都本願寺（現在の西本願寺）の寺内に潜伏していたところを、准尊昭玄（じゅんそんしょうげん）（興正寺門跡）の弟子たちに捕らえられた（『言経卿記』慶長5年9月23日条）。

9月25日、毛利輝元は大坂城を明け渡し、木津へ退いた。このとき、城の受け取りをした池田照政・福島正則・黒田長政・浅野幸長・藤堂高虎ら5人が、輝元へ差し出した起請文は以下のとおりである。

池田照政・福島正則・黒田長政・浅野幸長・藤堂高虎から毛利輝元への

起請文

一、あなたが家康様に逆らうことがないのであれば、われわれは心からあなたのために尽くします。

一、家康様はあなたを悪いようにはいたしません。

同日、家康と親しい茶人の今井宗薫は、伊達政宗に上方の状況を知らせた。

今井宗薫から伊達政宗への書状

一、毛利輝元は帰国することとなりました。増田長盛は出家して、その身柄は高野山へ送られます。このように完全な勝利は、いままで聞いたこともありません。

一、あなたの使者も知っているように、石田三成・小西行長・瑶甫恵瓊はいずれも生け捕りにしています。

9月27日、家康は徳川秀忠とともに大坂城に入り、豊臣秀頼に拝謁した。

翌28日、家康は西軍決起に関与した公家衆について、いっさい罪に問わない旨を、山科言経・冷泉為満を通じて勧修寺光豊に知らせた（『言経卿記』『時慶記』ほか）。

山科言経・冷泉為満から勧修寺光豊への書状

このたびの騒動で、家康公に対して無沙汰であった者たちが誰々であったか、今後詮索しません。そのために一筆申し送ります。

家康はなぜ毛利輝元と増田長盛を許したのか

このころ、東北の出羽方面では、最上義光・伊達政宗らの「東軍」と、上杉景勝ら「西軍」のあいだで「北の関ヶ原」ともいわれる慶長出羽合戦が戦われていた。上杉勢の猛攻を堪えきって、反撃を開始した義光は、上方の情勢について家臣からもたらされた情報を、同じ「東軍」の秋田実季にこう知らせている。

最上義光から秋田実季への書状

一昨日、当家の者が上方の状況を知らせに戻ってきました。大柿に籠っていた石田三成・大谷吉継・宇喜多秀家・島津維新らが青野ヶ原へ移動し、12万の人数で待ちかまえていたところへ、家康様は8万の人数で攻めかかり、これを討ち破りました。そこへ、さらに小早川秀秋殿が後方から攻めかかったため、西軍はよりいっそう崩れたということです。三成・吉継は供も連れずに伊吹山へ逃げていきましたが、家康様が「この者たちを生け捕りにするように」とのお触れを出されていますので、すぐに捕まることでしょう。大柿はそのまま焼き払われ、佐和山は9月17日に落城し、すぐにも大坂に入られるとのことです。増田長盛はもともと家康様の味方で、いまでも裏切っていません。毛利輝元は「このたびは少しも家康様へ敵対する意思はなかったのですが、瑶甫恵瓊が勝手にこの件を進めていました」と釈明しています。吉川広家が恵瓊を捕らえて差し出してきたとのことです。家康様は恵瓊を車にのせ、京都・堺で引き廻しにするとのことです。このような状況ですので、上方は残すところなく平定されました。

この書状は10月8日付のものだが、この情報をもたらした義光の家臣は、瑶甫恵瓊が捕らえられた9月23日から、石田三成・瑶甫恵瓊・小西行長が処刑された10月1日までの間に上方を出発したと考えられる。したがってこれらは、関ヶ原の戦いが終わった直後に上方で認識されていた情報であり、いくつか事実と異なっているところもある。

たとえば、主戦場を「関ヶ原」ではなく「青野ヶ原」としているし、大谷吉継が「供も連れずに伊吹山へ逃げて」とあるように、吉継が討ち死にしたことを知らない。おそらくこの時点では吉継の討ち死には確認されていなかったのだろう。

しかし合戦の経緯については、まず家康が攻めかかって西軍を「討ち破り」、小早川秀秋が後方から攻めかかって「よりいっそう崩れた」とあるように、秀秋が途中で裏切ったため西軍が崩れたという理解をしていない点に注目したい。

また、毛利輝元と増田長盛が西軍の決起を主導したことはまぎれもない事実であるが、この文面を見ると、家康は彼らの釈明を受け入れていて、責任を追及するつもりがないようにも思える。それは、この時期の家康にとって重要だったのは、「真実を明らかにすること」ではなく、「すみやかに事態を収めること」だったからである。

家康は毛利輝元と増田長盛を、大坂城から交渉によって退去させようとした。秀頼のいる大坂を攻撃することはできない。そこで家康は、「今回のことはすべて恵瓊の企んだことです」という輝元の釈明を受け入れ、さらに戦場で捕らえられた石田三成・小西行長をあわせて3人を「首謀者」に仕立て上げることにより、事態を収めようとしたのだ。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか