漁は順調なはずだった…船が転覆事故に遭う前夜に船員が見た「夢」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

2008年5月3日、犬吠埼沖で第58寿和丸が転覆する50日ほど前のこと。

福島県いわき市の小名浜諏訪神社は、朝から大勢の人出で賑わっていた。海の安全と豊漁を祈願する春の例大祭だ。

この神社には、青色の鳥居がある。誰もが見知った朱色ではない。マリンブルーと言ったほうが正しい青。海の神様を祀るのだからと、かつて氏子らが青色の鳥居を寄進したのだという。漁業者や海事関係者が多く住む小名浜の鎮守様だ。

午前10時近くになると、人の群れの中から掛け声が湧き上がった。

ワッショイ、ワッショイ。

ワッショイ、ワッショイ。

重さ2トンもの千貫神輿が青い鳥居を抜け出て、押し合いへし合いしながら小名浜の町に出た。頂点に金色の鳳凰をあしらった神輿は、幅広の車道の脇を進み、路地に入り、街角から街角へと練り歩いた。

小名浜港に神輿が着いたのは、午前11時ごろだった。

神輿の上から縁起物の白扇がまかれた。縁起をつかもうと、見物客らが駆け寄って手を伸ばす。祭りの見せ場だ。その後、「小名浜魚市場」にしつらえられた祭壇の前で、神主が海の安全と豊漁を祈願し、祝詞を上げた。

例年と同じ神事が執り行われていく。

港が賑わう中、正午になると、岸壁に停まっていた第58寿和丸がゆっくり動き出した。135トン、全長48.3メートル、幅8.1メートル。大型バスを4台余り並べたほどの船体が岸壁を離れていく。乗組員20人の大半は岸壁側に並んで手を振った。第58寿和丸だけではない。2つの船団の計8隻が出港しようとしていた。

寿和丸船団は毎年5月3日に母港・小名浜を出る。

春から秋にかけてはカツオやマグロ、秋冬はサバやイワシを追う。3月から4月にかけて船はドックに入り、漁師たちはその間、休暇を取る。船の点検や修繕が終わると、5月の初旬にまた漁場に出る。出漁時に験を担ぐのも、寿和丸船団の習わしだ。海の神様・小名浜諏訪神社の春の例大祭に合わせて、船を出す。

2008年も例年通りの船出だった。

明け方まで降っていた雨も止み、小名浜の空は気持ちよく晴れていた。

神輿をかつぐ人たちや見物客に交じって、港には多くの関係者が見送りのために集まっていた。乗組員の家族や友人、水揚げ後の魚を扱う取引業者の姿もあった。マグロは売り上げが大きいから見送る漁業関係者も気合が入る。酢屋商店社長の野崎哲と妻の早苗、家業を継ぐため小名浜に帰郷してまもない息子の太の姿もあった。

酢屋商店は、江戸時代から廻船問屋や漁業を営んでいる。社長の哲は5代目だ。

第58寿和丸が岸壁から大きく離れた。

「頑張れよ！」

「行ってらっしゃーい」

岸壁の家族らが手を振りながら、口々にそう叫ぶ。神輿の担ぎ手たちも加わり、見送りは30人ほどになった。第58寿和丸の前方マストには臙脂色の旗。白い筆文字で「第五十八寿和丸」と染め抜かれたシンボルが、勢いよくたなびいた。船体は白い波 頭を立てながら、防波堤に挟まれた港の出入り口に向かっていく。船団を組む第6寿和丸、第33寿和丸、第82寿和丸の3隻も第58寿和丸の後を追った。

船乗りになったばかりの新田進には、双子の兄、さらに2歳下の弟もいる。「新田三兄弟」は全員、酢屋商店の船に乗っていた。この日、三兄弟の父も岸壁にいた。遠ざかる第58寿和丸の勇姿にカメラを向ける。父も漁師として何年もの間、海を仕事場にしてきた。息子たちとは滅多に会えなくても、海の上でつながっている。

父は、何度か一眼レフカメラのシャッターを切った。そうしているうちに、第58寿和丸は船尾を見せながらどんどん小さくなり、やがて視界から消えた。

この時にカメラに収めた写真が第58寿和丸の最後の一枚になるとは思ってもいない。

小名浜港を出た後、寿和丸船団は魚を追いかけて、まず北に向かった。

水温図やライバル船団の動きも見ながら、三陸沖の漁場で操業を続ける。その後、台風が接近してきたため、一時、宮城県の塩釡港に避難した。油槽所で燃料油を補給し、新たに食料も積み込む。次の出発は6月4日の夜だった。カツオの群れを追い、今度は一転して本州の南へ向かうことにした。八丈島付近まで行くと、次は房総半島の東側を目指した。

漁は順調だった。

2つの寿和丸船団では豊漁が続き、6月には船団として過去最高の水揚げ量を記録している。

第58寿和丸が事故に遭う前夜。

船員室で眠っていた大道は夢にうなされた。時刻ははっきりしない。金縛りにあったように体が動かなかった。苦しい。動きたいのに動けない。もがくような時間の最後、自身の叫び声で目を覚ました。

「……オイカワ！ オイカワ！」

何度もその名を叫んでいた気がする。夢の内容そのものはよく思い出せなかった。

「オイカワ」とは、同じ第58寿和丸に乗り組む及川俊和のことだ。集団生活の苦手な 大道にとって、気が合う数少ない同僚だ。眠りにつくまで、大道と及川は他愛もない 会話を交わしていた。その名をなぜ、何度も叫んでいたのか。

甲板下の船員室に窓はないが、外はまだ暗いはずだ。夜明けまでには、もう少しだけ時間がある。狭いベッドの上で大道は少し体を動かし、再び眠りにつこうとした。

暗闇の中で、船は大きく揺れていた。

