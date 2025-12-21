金融史上最大級の失敗を犯した「巨万の報酬を得ていたお偉方」は無罪…「常識はずれ」の反格差運動「ウォール街を占拠せよ」が生まれた背景

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈アメリカ史の中で画期を成した、反格差運動「ウォール街を占拠せよ」…「無敵の超大国」アメリカの地殻変動はここから始まっていた〉反格差運動「ウォール街を占拠せよ」がどのように生まれたのか、詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

「市場に任せろ」

しかし、クリントンに代わって2001年1月、ジョージ・W・ブッシュ（共和党）が第43代大統領に就任すると、「小さな政府」路線が復活する。新自由主義に回帰し、自由放任の原則が優先され、「市場に任せろ」が合い言葉となった。

『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』第1章で述べたように、この年の9月11日に起きたアメリカ中枢同時テロ後、世界各地で民主化に邁進したブッシュは、経済政策でも「自由の拡大」を追求する。大型減税を進め、富裕層や大企業の税負担を軽減し、経済成長を促した。

クリントン政権期のITバブルが崩壊し、9.11に見舞われたことで、政権発足当初は経済の落ち込みに直面したが、徐々に回復を遂げていく。アフガンやイラクでの巨額の戦費支出に苦しみながらも、安定した成長を遂げた。

景気回復を後押ししたのが連邦準備制度理事会（FRB）だ。「マエストロ（巨匠）」と称された議長アラン・グリーンスパンの指揮下で奏でられた歴史的な低金利政策は、ブッシュの政策と響き合う。アメリカは新自由主義の繁栄に酔った。

だが、その副作用として、映画『ウォール街』の世界が再び頭をもたげていく。額に汗して働き、良い製品を作り出す会社に融資し、堅実に支える伝統は廃れ、マネーゲームの狂乱が社会を覆った。

その報いがサブプライム住宅ローン問題だった。低所得者らを対象にした住宅ローン（サブプライムローン）が不良債権化したことに伴う金融危機である。07年に表面化し、大きな問題となった。

アメリカの住宅価格は当時、新自由主義の波に乗り、上昇を続けていた。ローン会社は一層の値上がりを当て込み、本来ならローンを組めないような低所得者にも、購入した家を担保にローンを組むよう勧めた。

ところが、住宅価格は06年には頭打ちとなり、不動産バブルが崩壊する。住宅の担保価値が急落したため、ローンを返済できず、マイホームを差し押さえられた低所得者があふれ返った。

サブプライム住宅ローンが焦げ付いたため、低所得者らに貸し付けていた金融機関は次々と経営破綻する。ニューヨーク株は暴落、海外の株式市場にも波及し、世界同時株安を引き起こした。

危機の連鎖は止まらず、08年9月15日にウォール街を震撼させる出来事が起こる。150年以上の歴史を誇る名門投資銀行リーマン・ブラザーズが倒産したのだ。「リーマン・ショック」は危機を象徴する大事件となった。

リーマン破綻の3日後、金融大手ゴールドマン・サックスのトップから財務長官となったヘンリー・ポールソン、時のFRB議長ベン・バーナンキの2人はホワイトハウスを訪れ、ブッシュに告げる。(注２)

「大統領、金融市場は完全に凍り付いています」

2人は畳み掛けた。「手を打たなければ、大恐慌より深刻化する恐れがあります」。ブッシュは後に「大恐慌よりひどい不況時の大統領にはなりたくないと思った」と述懐している。自由放任原則を曲げ、大恐慌以来の「断固たる政府介入」に動いた。

限界は明らかだった。強欲資本主義は「人間の顔」を失っていた。制御不能のシステムとして人々に襲いかかり、弱い立場にいる人々を無慈悲に押しつぶす──。そのひずみは程なくして、未曽有の世直し運動として顕在化した。

エリートは「悪」

カナダ西部にある美しい港湾都市バンクーバー。反消費社会などを掲げる雑誌「アドバスターズ」の発行に携わるカレ・ラースンは1970年から、自然豊かなこの街に暮らしている。

42年、バルト3国のエストニア生まれ。ソ連による祖国併合を逃れ、家族でドイツへ移り、難民生活を送った。移住先のオーストラリアでも一時期、難民キャンプに身を置いた。日本でしばらく暮らした後にカナダへ渡り、活動の拠点としている。

反格差運動「ウォール街を占拠せよ」の仕掛け人がラースンだったと聞き、日本から電話取材を試みたのは、新型コロナウイルスが猛威を振るっていた2022年4月のことだ。ラースンは複数回にわたり、快くインタビューに応じてくれた。

──リーマン・ショックは深い傷跡を人々に残した。

「アメリカの都市にはホームレスがあふれていた。何しろ、未曽有の金融危機だったからね。ところが、金融界のお偉方は相変わらず巨万の報酬を得て、高級外車を乗り回していた。金融史上、最大級の失敗を犯し、アメリカの大衆や世界の人々を苦しめたのに、誰一人その罪を負う者はいなかった」

ラースンは憤懣やる方ない口調でまくし立てる。ウォール街の「お偉方」だけではない。アメリカ政府も金融機関トップらの責任を不問に付し、彼らの罪を本気で追及しようとしていないと感じた。

だから、「チェンジ（変革）」を掲げ、09年1月に黒人初の大統領に就任したバラク・オバマ（民主党）が「誰もが公正にチャンスをつかみ、公正に配当を得られる経済」の回復を訴えたとき、「心の底からがっかりした」という。行動が伴っていなかったからだ。

ラースンは言う。「政財界のエリート連中の無責任体制は『悪』以外の何物でもない。社会には『根本的な不公正と不平等』がはびこり、草の根の人々の怨念が充満していたのに、向き合おうとしなかったのだから」

この頃、とりわけ苦しい思いを抱えていたのが若者たちだった。サブプライム住宅ローン問題からリーマン・ショックに至る大不況の中、企業の倒産や人員整理が急増し、仕事にありつけなかったのだ。

リーマン・ショックから1年を経た09年10月、アメリカの失業率は10.2%を記録し、1983年4月（10.2%）以来、26年半ぶりの高水準に達する。16〜24歳の若年層に限れば20%前後が失業状態に陥っていた。(注3)

「大学を出た者でも就職口がなかった。みんな異口同音に『未来がない』と嘆いていた」とラースンは振り返る。金融危機後も「巨万の報酬を得ていた金融界のお偉方」に対し、無名の若者たちのマグマが噴出するのは時間の問題だった。

作戦会議

折しも中東では、チュニジアの「ジャスミン革命」を皮切りに、民主化を求める「アラブの春」が燃え盛っていた。ラースンはバンクーバーから中東やアメリカの状況に目を凝らし、主宰する雑誌の仲間たちと作戦会議を重ねた。

「『革命』が必要なのは中東だけか」

「アメリカはどうなんだ？」

「自分たちにやれることはないか」

そんな議論を交わしながら、「根本的な不公正と不平等」を告発するすべを検討した。そして思い付いたのが、資本主義の総本山であるウォール街を「占拠」するという奇抜なアイデアだった。

それは"常識"に反していた。抗議行動と言えば、デモや集会が相場である。公民権運動の指導者マーチン・L・キングが「私には夢がある」と黒人差別解消を訴え、20万人が参加した1963年のワシントン大行進は、今も語り草となっている。

「占拠」という突拍子もないアイデアは、一体どこから生まれたのか。そうしたアイデアが生まれても、実行するには多くの支障が伴う。困難を承知の上で、どうしてやってみようと思ったのか──。

湧き上がる疑問にラースンは答えた。

「確かに、かつてはデモ行進や集会が主流だった。ただ、それらは基本的に短命だ。ワシントン大行進のように、よほど大規模なものでない限り、3日もすれば雲散霧消し、1週間もたてば忘れ去られてしまう。われわれはもう少し持続性のある運動にしたかった。そこでひらめいたのが、ウォール街を『占拠』するという考えだった」

仲間たちと議論すると、好意的な反応が返ってきた。どうやって若者を動員するか。どれだけの人が実際に参加してくれるのか──。対処すべき課題は山積していたが、「とにかく、やってみよう」ということになった。

まずはイメージポスターを作ってみた。ウォール街を象徴する猛々しい雄牛のブロンズ像の背中で、バレリーナが優雅に舞う図柄だ。人間性は強欲資本主義の上に立つとの含意が込められていた。

バレリーナには、亡母レイダの魂のイメージを投影した。ドイツでの難民時代、農家を訪ねて自分の大切なコートを差し出し、家族のために卵と野菜を手に入れたレイダ。「母は私の人生の灯だった」

短い文章もポスターに書き添えた。

「ウォール街を占拠せよ。（2011年）9月17日。テント持参」

決行日はレイダの誕生日だった。

＊

さらに〈ドナルド・トランプら「異端の政客」が表舞台に躍り出た経緯…「99%の反乱」から始まったポピュリズム時代の到来〉では、「ウォール街を占拠せよ」が行われる様子とその影響について詳しく見ていく。

注2 ホワイトハウス高官への取材による

注3 https://www.bls.gov/news.release/archives/youth_08272009.pdf

【つづきを読む】ドナルド・トランプら「異端の政客」が表舞台に躍り出た経緯…「99%の反乱」から始まったポピュリズム時代の到来