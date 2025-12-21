２歳王者の行方を左右する一戦のひとつ、ＧＩ朝日杯フューチュリティＳ（朝日杯FS、以下同。阪神・芝1600ｍ）が12月21日に行なわれる。

過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気は４勝、２着２回、３着２回。その信頼度は高く、比較的"堅い"レースと言える。現に３連単の配当を見ても、10万円を超えるような高額配当は１回（2016年）しか出ていない。

そして今年も、重賞勝ち馬が不在だった先週のＧＩ阪神ジュベナイルフィリーズ（阪神JF、以下同）と違って、重賞勝ち馬が４頭出走。それらが中心となって上位争いが繰り広げられることになれば、"荒れる"可能性は低いかもしれない。

ともあれ、好メンバーが集った今年の朝日杯FS。見応えのあるレースになることは間違いなく、デイリー馬三郎の吉田順一記者もこう見ている。

「同じ舞台で行なわれる阪神JFと朝日杯FSにおいて、世代、世代による牡馬と牝馬のマイラーレベルが色濃く出ることが多いのですが、今年は朝日杯FSに出走する、１着アドマイヤクワッズ（牡２歳）と２着カヴァレリッツォ（牡２歳）との一騎打ちとなったＧ競妊ぅ蝓芝妝穏丕咫11月15日／京都・芝1600ｍ）が２歳コースレコードで決着。パフォーマンスレベルとしては、牡馬のほうが高いと見ます。

あくまでも天候や馬場、流れなどによりますが、この時期に多頭数で行なわれる２歳Ｇ気緩いペースになることは稀。先週の馬場と同等なら、阪神JFの勝ちタイム１分32秒６より速い決着になるのではないでしょうか」

そうなると、高速決着に対応できる馬が有力、ということか。吉田記者は「ただ」と言ってこう続ける。

「週末の天気は下り坂の予報。レース中に雨が降らなければ、そこまで馬場が悪くなることはないと思いますが、先週の日曜日より芝のクッション値が下がるようだと、多少は時計がかかる可能性もあるでしょう。

そういう意味では、馬場状態次第で狙い目も変わってきます。基本的に、時計の速い馬場でスピードとキレを生かしたいのは、Ｇ教王杯２歳Ｓ（11月８日／東京・芝1400ｍ）の勝ち馬ダイヤモンドノット（牡２歳）。逆に、少し時計のかかる舞台で持ち前のパワーを生かせるのが、Ｇ型軍磽穏丕咫複厳24日／新潟・芝1600ｍ）を圧勝したリアライズシリウス（牡２歳）です。

そして、馬場を問わずに高いパフォーマンスを発揮できるのが、先述のデイリー杯２歳Ｓの１、２着馬と、Ｇ轡汽Ε献▲薀咼▲蹈ぅ筌襭叩10月11日／東京・芝1600ｍ）を快勝したエコロアルバ（牡２歳）といったところでしょうか」

そのなかで吉田記者が中心視するのは、カヴァレリッツォだ。

「有力５頭のなかでも、相当な伸びしろがありそう。１週前のフォトパドックでははちきれんばかりのトモを誇示。意欲的な攻めも施されていて、状態はますます快調です。

デイリー杯２歳Ｓでは、スタートから３角くらいまで少しチグハグ競馬でした。それでも、アドマイヤクワッズとの叩き合いの末にアタマ差惜敗なら、その価値は高いです。今回はその時以上の雰囲気が馬体と攻め馬からも感じられ、連軸には同馬が最適と見ています」

実績やポテンシャルからして、有力５頭の優位は動きそうもないが、そこに割って入るような存在はいないのだろうか。吉田記者は「若駒の争いゆえ、何が起こるかわからない」と言って、速い馬場、多少時計のかかる馬場、それぞれのパターンで大駆けが見込まれる伏兵候補をピックアップした。

「それほど雨が降らず、先週の阪神JF同様、馬場が乾いて速い決着となれば、タガノアラリア（牡２歳）が面白そうです。



朝日杯FSでの大駆けが期待されるタガノアラリア photo by Eiichi Yamane/AFLO



回転の速いピッチ走法で、前走の１勝クラス・秋明菊賞（11月22日／京都・芝1400ｍ）では好位の内で我慢して、一瞬のいい脚を使って差し切り勝ち。それほど速いペースにはならなかったのですが、きちんと折り合っていたことを考えれば、時計の出るマイル戦なら十分に守備範囲でしょう。内で脚をタメる形を作れれば、上位に食い込めるかもしれません」

一方、馬場が渋った場合に楽しみなのは、「ストライドがしっかり稼げる走法のカクウチ（牡２歳）です」と吉田記者。

「馬体は450kg前後と大きくはないのですが、トモがふっくらとして丸みがあり、いい脚を長く使えるタイプ。発馬からの行き脚のよさが目立ち、このメンバー構成なら前づけして主導権が握れる算段です。

１週前の追い切りもハードにやられて、しぶとい伸び脚を披露。父アドマイヤマーズ、母父フレンチデピュティからスピードとパワーを兼備し、時計を要する馬場、展開になれば、粘り込みはありそうです」

ハイレベルな戦いが見込まれる朝日杯FS。有力馬たちが上位を独占するのか。はたまた、思わぬ伏兵の台頭があるのか。注目の一戦から目が離せない。