

松坂大輔はメジャー最初の２年間で33勝を挙げた後、ケガや手術を経て戦い続けた photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載22：松坂大輔

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第22回は、「平成の怪物」松坂大輔を紹介する。

【メジャー通算成績は成功とは呼べないが......】

メジャー挑戦の時点で、これまでで最も騒がれた日本人選手と言えば松坂大輔だったのではないか。ポスティング額、年俸総額は合計で100億円（当時／６年総額5200万ドルと5100万ドル強の入札額の合計）を突破。全米を震撼させるほどの話題を呼んだ"Dice-K"は2008年、"１億ドルの男"の称号とともにボストンに降り立った。

それから８シーズンをアメリカで過ごし、メジャー最終成績は56勝43敗、防御率4.45。ボストン・レッドソックスの６年に限定すれば50勝37敗、防御率4.52という見栄えのしない数字に終わり、最後の２年間はクリーブランド・インディアンス（登板実績なし）、ニューヨーク・メッツを渡り歩く"ジャーニーマン"になった。横浜高校時代には甲子園春夏制覇、プロ入り後も日本一、世界一の両方を経験し、WBCでも２大会連続で最優秀選手を受賞――そんな20代までの華々しいキャリアを思えば、松坂のメジャーでのキャリアを「成功」と認識している日本のファンは少ないのかもしれない。

個人的にも、真っ先に思い出すのはレッドソックスでの最後の登板となった2012年10月３日のニューヨーク・ヤンキース戦だ。地区優勝の行方を左右しかねない重要な舞台となった敵地での先発機会で、２回1/3を投げて２本塁打を含む６安打５失点の大乱調。宿敵ヤンキースはこの勝利で地区優勝を決め、試合後、クラブハウスで悔しさを押し殺しながら言葉を搾り出す松坂の姿が忘れられない。

「ボストンでの６年間がこういう終わり方になると思ってもいなかったですし、今は気持ち的にも、とてもしんどいです。みんなには今年のことは忘れちゃえと言われましたけど、まあ無理ですね。一生忘れることのできないシーズンです......」

こんな記憶を紐解けば、「松坂＝メジャーでは成功できなかった投手」と認識されてしまっているのは仕方ないのかもしれない。

もっとも、あれから時は流れ、すべてを振り返り、松坂のアメリカでの日々を好意的に捉えている米メディア関係者は、実は少なくないことは指摘しておきたい。

まず、最初の２年間で一定の成績を残したことを無視すべきではない。１年目は15勝を挙げてレッドソックスのワールドシリーズ制覇に貢献すると、2008年には 18勝、防御率2.90 という見事な数字をマークしてサイ・ヤング賞投票でも４位に入った。当時は高レベルだったア・リーグ東地区でこれだけの成績を残したのだから、完調時の松坂はMLBでも十分にエース級として通用する投手だったと考えられる。

カウントを悪くしても、走者を出しても、なかなか本塁には還さないユニークな投球にはある意味、見応えがあった。2008年はレギュラーシーズン、プレーオフを通じて合計で15度も満塁のピンチに立たされながら、その状況では無安打という象徴的な記録も残っている。もちろん幸運に恵まれた部分があったのも事実だが、2008年の被打率.211はメジャー１位。イニング数を稼げなかったことに突っ込みどころはあるとしても、２〜３年目まではボストンの人々も松坂を暖かく見守っていた印象がある。

【再評価されるメッツでの献身性】

３年目以降、不振と故障を繰り返すようになった松坂は、2011年には右肘のケガでトミー・ジョン手術も受けた。そこからの成績低下に関しては議論の余地はなく、レッドソックスを離れて以降はリリーフでの登板も増えていく。もはや主戦格ではなく、アメリカでの注目度も激減していった。

ただ、メッツに移籍した2013年後半も、実は地道な働きは続けていた。メジャーでの最後のシーズンとなった2014年も３勝３敗１セーブ、防御率3.89。決して派手な数字ではないが、台所事情の苦しいチームで、先発、中継ぎ、ロングリリーフと多彩な役割で83回1/3を投げ、貢献していた。本人は納得していないかもしれないが、生真面目に投げ続けたメジャーキャリア晩年の献身的な姿勢を、『スポーツ・イラストレイテッド』誌のベン・ライター記者はこのようにも評していた。

「これだけ長い間、メジャーで過ごした投手が悪い選手のはずがない。当初の期待に応えることはできなかったかもしれないけど、一部で言われているように松坂のキャリアが完全に失敗だったとはまったく思わない。レッドソックスの優勝に貢献したし、サイ・ヤング賞投票で票を得るほどのシーズンもあった。何より、メジャーで８年を過ごした。

力がない投手だったら、それだけの期間をメジャーで過ごすことはできない。彼は日本人投手がスターになれること、長いキャリアを過ごせることを証明した。"偉大なキャリア"とは言えないのかもしれないけど、"優れたキャリア"だよ」

異常なまでの誇大宣伝に見合わなかったからといって、完全な失敗と決めつけるのは確かに短絡的すぎる。メジャーでの松坂は波瀾万丈のキャリアを歩み続け、いいことばかりではなかったが、実際には悪い結果ばかりではなかった。"１億ドルの男"の称号と重圧を背負い、歩み続けた足跡は間違いなく日本人選手のメジャー挑戦史に刻まれる。これからも忘れられることはなく、より好意的な形で再評価されるようになったとしても驚くべきではないのだろう。

【Profile】まつざか・だいすけ／1980年９月13日、東京都出身。横浜高（神奈川）。1998年NPBドラフト１位（西武）。

●NPB１軍プレー歴（12年）：西武（1999〜2006）―福岡ソフトバンク（2016）―中日（2018、19）―埼玉西武（2021）

●NPB通算成績：114勝65敗１セーブ（219試合）／防御率3.04／投球回1464.1／奪三振1410

●MLBプレー歴（８年）：ボストン・レッドソックス（2007〜12／ア）−ニューヨーク・メッツ（2013〜14／ナ） ＊ア＝アメリカン・リーグ、ナ＝ナショナル・リーグ

●MLB通算成績：56勝43敗（158試合）／防御率4.45／投球回790.1／奪三振720 ＊プレーオフ（２年／2007、08）：３勝１敗（７試合）／防御率4.79／投球回35.2／奪三振33

●主なMLBタイトル＆偉業歴：ワールドシリーズ優勝（2007）

●日本代表歴：2000年シドニー五輪（４位）、2004年アテネ五輪（３位）、2006年WBC（優勝）、2009年WBC（優勝）