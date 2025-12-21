なぜ人は真実に生きたいのか…ある指名手配犯から考える「人間の本質」

東畑開人さんが自身の総決算として書き上げた『カウンセリングとは何か 変化するということ』（講談社現代新書）。その刊行を記念して、9月23日に代官山 蔦屋にて神学者の森本あんりさんとのトークイベント「人生における物語とは何か？−心理学者と神学者が話し合う」が開催されました。

そのトークイベントの内容を、全三回にわたってお届けします。最終回は、森本さんが『カウンセリングとは何か』を読みながら考えたという、桐島聡の人生について。半世紀におよぶ逃亡生活を送った指名手配犯の最期に、二人は何を考えたのでしょうか。

（構成・文／小沼理）

※この記事はキリスト新聞12月25日号に掲載された対談の再録です。

なぜ嘘をついて生きるのがつらいのか

森本：『カウンセリングとは何か』を読みながら、ぜひ東畑さんに聞きたいと思ったことがありました。1970年代に、東アジア反日武装戦線という新左翼の過激派集団が、企業に爆弾闘争を仕掛ける事件がありましたよね。そのメンバーの一人で、指名手配され49年間逃走していた男が、2024年に入院中の病院で自分の名前を名乗ったんです。

東畑：そんなニュースがありましたね。

森本：男は逃走中は偽名を使っていたから保険証も持っておらず、ずっと病院に行けなかった。倒れて救急車で運ばれたときは末期がんでした。病院ではじめて「自分は桐島聡です」と名乗り、警察に通報されます。そして4日後に亡くなるんです。

東畑さんと話したいのが、「なぜ人は真実に生きたいのか」ということです。どうして、人は嘘をつき通して死ぬのは嫌なんだろう。あと数日で死ぬのに、なんで最後は本名を明かしたいと思うんだろう。

東畑：なるほど…。それはすごく難しいし、本質的な話だと思います。

自分の仕事に寄せて考えると、カウンセリングは根本的に人が本当のことを打ち明けていくのを助ける仕事です。キリスト教の告解と一緒なんです。最初にカウンセリングに来たとき、ユーザーは行き詰まっている目の前の現実に対して、自分を偽っているとは気づいていません。嘘をついているわけじゃないんだけど、カウンセリングを重ねていくうちに「最初の段階では無理して自分のことを話していたな」とわかってきて、本当の話ができるようになっていく。そのこと自体がユーザーの心を支えます。本当に感じたことを打ち明けられるくらい人を信頼できることと、心が回復することが同じペースで起こる。

そこへいくと桐島はどうだったんだろう。ひとつには、彼はどうしようもなく孤独だったのかもしれません。嘘をついていると、本当の意味で人とつながっていないように感じてしまう。桐島はずっと孤独を抱えていたんじゃないかと思うんだけど。

森本：でも、内田洋という偽名を使って49年も生きているんですよ。内田として生活してきて友達もできた。仕事もしている。

東畑：だからこそ、孤独なんじゃないでしょうか。友達がいる、家族がいる、社会的に尊敬されている。だけど孤独である。

たとえば心理学者D.W.ウィニコットの「偽りの自己」という概念があります。これは、赤ちゃんや小さな子どもはぼやーっとしてるのが「本当の自己」だけど、親が自分の要求に応答してくれないと「偽りの自己」を作り出すというものです。

赤ちゃんのお世話って、お尻をきれいにしたり、おっぱい飲ませたり、赤ちゃんをぼやーっとさせておくものですよね。でも、そういうお世話がされなくなったとき、赤ちゃんの側が親のケアをはじめます。本当はお世話してもらうはずなのに、それがなされないときに、今度は自分が周りのお世話をはじめる。ウィニコットはこれを「偽りの自己」と呼んでいます。そして、人間はある程度偽りの自己を作らないと社会的には生きていけないけど、偽りの自己だけに埋め尽くされると心が死んでしまうと言っています。

誰かをケアし、環境に自分を合わせる偽りの自己と、ケアしてもらい、自分を受け止めてもらう本当の自己。この対比で考えると、男は内田という偽りの自己を生き続ける中で心が窒息していたから、最後に桐島という本当の自己を打ち明けたと言えませんかね。弱い論理ですかね。

森本：偽りの自己だと、心が窒息する。たしかにそうです。でもどうして人間は、嘘をつき続けて楽しく生きていけないんだろう。

桐島を主人公にした『「桐島です」』という映画を観ました。その中で、彼が長いこと連絡していなかった岡山の実家に電話するシーンがあります。受話器からは親族の「はい、桐島です」という声が聞こえるんだけど、桐島は一言も発せずにそのまま切ってしまいます。彼は本当の自分としてつながりたかったんでしょうね。桐島としての自分を知っている家族とつながりたい。でもバレちゃうといけないから電話を切ってしまう。切ないシーンです。

東畑：以前、『万引き家族』という映画がありました。万引きしながら暮らしている擬似家族がいて、ある意味で彼らは嘘をつきながら暮らしている。あの映画は観ているこっちがずっとハラハラしてしまう。万引き家族たちが心配になるんです。

映画の最後で万引き家族のひとりが警察に捕まると、一家は解散して、それぞれのあるべきところに戻っていく。あのシーンを観て、僕はホッとしました。彼、彼女たちにとって偽りの時間が終わり、本当の人生がはじまったという感じがした。

森本： 僕はやっぱり、人間は真実に生きるように創られているんだろうと思うんです。学生に時々、「悪いことをしても長期的に幸せでいられる方法はあるか」と考えてもらいます。お金を盗んだり不倫したり、悪いことをして楽しいときはもちろんありますよ。でもそれで50年間幸せであり続けられるか。これがなかなか見つからない。露見や復讐を怖れて暮らすのはいやです。人間って、死ぬまで悪くて幸せでいることがどうしてできないんだろう。

東畑：ああ、やばい。何を言っても、僕の言葉は強くないですね。そして、森本さんの話を聞きながら、僕もキリスト者に回心させられてしまいそうです（笑）。たしかに簡単には答えがでない問題だと思います。なんでしょうね、僕の信じることはもっと脆弱なものなんだと思う。エリクソンの「基本的信頼感」もそうですが、ひとりの人を信じられるということを通じて、人はより大きな信頼を回復できる。そうして、根本的に世界の色彩が冷たいものじゃないことを知る。しかし、これはか弱い信頼ですね。かろうじての信頼。人間が人間にできることというのは、そういうか弱いものなんじゃないかと思ってきました。

どうすれば勇気が出るのか

東畑：僕からも一つ聞かせてください。『カウンセリングとは何か』は最後に勇気の話で閉じているのですが、それは僕が、人が変わるのは勇気がいることだと素朴に思っているからです。でも、勇気ってどうやって出てくるのかわからない。こっちがいくら「勇気を出そうぜ」って言っても出てこなくて、向こうから湧いてくるのを待つしかない。

『魂の教育』では、パウル・ティリッヒの『生きる勇気』（大木英夫訳、平凡社）について触れられています。森本さんは、勇気について思うことはありますか。

森本：ティリッヒの勇気は存在論的です。おっしゃる通り、勇気って自分の中からは出てきません。なにかに身を委ねることができるときしか出ないんです。どこかに信頼があるから勇気が生まれるというのは、ウィニコットの基本的信頼感に通じることでもあり、信仰ともつながっています。

東畑：心理学はそれを「母」と言います。実際には養育者のことですが、ひとまずメタファーとして。基本的信頼感は母親との間で作られると考えているんですね。これを言ったのはエリクソンですが、ウィニコットも同様です。

森本：母か。そうすると、人間の原始的な信頼関係において、父は役立たず？（笑）

東畑：フロイトの時代は信頼の根源は父親だったんです。当時はブルジョワ階級が存在していて、社会がガチッとできていた。そうした社会では「父」との関係をどうするか、いわゆるエディプス・コンプレックスが問題になります。しかしその後、世の中がバラバラになっていき、自分というものを支えることが難しくなってくる。そういう時代に出てくるのは、母と子の話になってくるんですね。つまり、二人きりの関係というものがフィーチャーされてくる。

それでいくと、森本さんは『魂の教育』で、自分になることと勇気が関係していると書いていましたね。

森本：人間って、いろんな可能性があるじゃないですか。どんぐりなら樫の木になる以外は選べないけど、人間にはたくさんの選択肢がある。一つを選ぶことは他を捨てることです。自分を実現するためには、自分の本質をいちばんよく表現するものを見つけて、それ以外を捨てる覚悟がないといけないわけです。受験生が好きなことを捨ててストイックに勉強ひと筋に生きるみたいな。そこには、やっぱり勇気が必要になる。

東畑：さきほどの桐島で言うとどうでしょうか。彼は最後の最後に「内田」を捨てたわけですよね。

森本：たしかに彼は自分の死期が近いことを感じて、それまで培ってきた49年の偽りの人生を全部ご破算にした。それをみんな捨ててもいいと思った。それは勇気といえるのかな。

東畑：そうですね…。彼は桐島であることがバレるのがずっと怖かったわけでしょう。

森本：彼にとっては、真実を隠していた49年のほうが勇気が必要だったかもしれないよね。いつも枕元にボストンバッグを置いておいて、玄関から誰かが入ってきたらすぐ逃げられるようにと準備をしていたそうですから。つまり、いつでもすべてを捨てて逃げることを覚悟しての人生。

東畑：そんな暮らしをしていたんですか。

森本：それでね、彼も考えるときがあるんですよ。一緒に爆弾闘争をやっていた宇賀神という人がいるのですが、彼は早々に捕まるんです。そしてちゃんと服役して、出所して、今は普通の生活を送っている。桐島は、あるときその事実に気がつきます。そうすると、自分の人生なんだったんだろうと感じますよね。同じ行いをした人が真実の人生をはじめているのに比べて、自分の人生は49年間逃げ回って……。

東畑：それで真実を言いたくなった。告白するのが死ぬ直前だったのは、むしろ彼が臆病だったから？

森本：うーん、わかりません。自分を隠すのが上手だったのか、たまたま運がよかったのか。

東畑：逃げはじめた最初は、逃げること自体が勇気だったんでしょうね。でも、内田のままでは自分の物語を終わらせることが難しくなっていった。

森本：内田のまま死ぬのは本人も寂しかったのかもしれない。打ち明けたことで、ピリオドを打てた。とにかくそういう人生を送って、最後の4日間だけ桐島に戻って死んでいく。

東畑： いやあ、まいりました。聖書の話は、放蕩息子の話とか、よきサマリア人の話とか、シンプルな人間状況に押し込めることで、聞く人たちが「自分が放蕩息子だったら」、「父親だったら」と重ねられるようにできているじゃないですか。同じように、桐島と内田というメタファーで心が揺さぶられてしまう。僕の中の内なる桐島と内田が活性化してくる。今ここで話している僕は内田で、桐島が何かを叫び出しているのかもしれない。

森本：この桐島の生き方については、『カウンセリングとは何か』を読んで触発されたんです。この本を読んでいるときに桐島の話を思い出して、「これは絶対に考えなきゃいけない」と思った。それであわてて上映館を探したら、終演ぎりぎりでした。観客は年配の男性ばかりで、みんな一人。つくづく身につまされましたが、あれはほんとに観てよかったと思います。

東畑：いやあ、すごいなと思いました。今日お話しして、心理学と宗教の共通項は信じることだと思ったのですが、圧倒的に確信度が違うのを感じました。心理学とはむしろ、疑うことについて考えている学問なのかもしれないと思いました。人間ができるのは、疑うことに付き合うことで、それでしばし疑わないでいられる時間がやってくる。そしてまた疑うことがやってくる。宗教よりもずっとか弱い信頼でやっていくための装置が心理学なのかなと思わされました。本日はありがとうございました。

毒にもなれば薬にもなる…人間にとって根源的な「何かを信じる」とは一体どういうことなのか