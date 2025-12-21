72歳の殺し屋が大暴れ！BLで大人気の著者の新挑戦、女性が女性を救うスカッとする物語

BL作品を中心に、これまで170冊以上もの小説を刊行してきた大人気作家の榎田ユウリさん。

2025年12月17日に発売された『殺し屋がレジにいる』は、72歳の殺し屋と、「すみません」が口癖の中年女性が日常の様々な「モヤモヤ」に立ち向かうスカッとする物語！

書評家・吉田大助さんは、この一冊をどう読んだのか？

『殺し屋がレジにいる』あらすじ

更年期に悩む52歳・榊冴子はパート先で舐められ、実家では介護要員にされかけ、冴えない日々を過ごしていた。ある日職場のスーパーで齢72歳の伝説の殺し屋・山田グロリアに出会う。 「私、今からでも強くなれますか？」 伝説の殺し屋と気弱な冴子、怒れる二人の女性があらゆるハラスメントに立ち向かう！

「これが書きたかった」女が女を救う物語

「榎田尤利」名義でＢＬ作品を執筆しつつ、一般文芸のシーンでも活動を続けてきた榎田ユウリ。最新長編『殺し屋がレジにいる』は、過去作でも垣間見えていた著者の映画好きの一面が如実に反映されている。作中に登場する固有名詞を挙げれば、『ニキータ』『ハンナ』『キル・ビル』、チョン・ドヨン（『キル・ボクスン』）……。つまりは、女殺し屋の物語だ。

主人公の榊冴子は、東京の地域密着型スーパーで鮮魚担当パートタイマーとして働いている。五二歳バツイチ、一七四センチの長身の持ち主。クレーマーすれすれの顧客や薄っぺらい店長や同調圧力を隠さないパート仲間らに対して、内面ではいろいろな（面白い）ことを考えているのだが、何事に対しても「すみません」の一語でやり過ごしてきた人だ。レジ係の仕事をしていたある日、巻き込まれたトラブルから救ってくれたのは、謎の老婆だった。白髪ショートカットで黄色に黒ラインのジャージ、驚くべき口の悪さと身体能力を持つ彼女は何者か？ その正体は、意外な再会によって明かされる。老婆──山田グロリアは、殺し屋だった。

正体を知ってしまったら殺される……とは、物語は進まない。いやいやそんなことよりもというノリで、冴子は「強くなりたいんです」とグロリアに弟子入りを志願する。ＤＶ夫のモラハラに遭っている、同い年の親友・朝美を夫の支配から助け出したいんだ、と。紆余曲折の果てに、グロリア率いる殺し屋チーム（アジトはイケメン実業家が経営する老人ホーム）の指導のもと修行の日々が始まる。

修行で冴子はフィジカルが強くなる。その強さを発揮する、アクションシーンも存在する。だが、世の中の理不尽に対して怒りを表に出せるようになる、それだけでも十分に人として「強くなった」と言えるのだと、この物語は提唱する。例えば、母の介護を押し付け合う身内のいざこざに際しても、「強くなった」冴子は至極真っ当な意見を主張できるようになる。前半でさまざまな感情を溜め込んでいた主人公が、全て曝け出していく後半の展開は、本書の大きな魅力。問答無用でスカッとするし、グッとくる。

たぶん本作は、殺し屋の物語であって、殺し屋の物語ではないのだ。事実、殺しよりも頻繁に、物語の中で繰り返し描かれているアクションがある。女が女を救う姿だ。

著者のホームグラウンドであるＢＬでは決して書くことができない、女が女を救う物語。これが書きたかった、という熱さが隅々まで漲っていた。

榎田 ユウリ（えだ・ゆうり）

東京都出身。2000年『夏の塩』でデビューし、榎田尤利名義で「魚住くん」シリーズ、「交渉人」シリーズをはじめとするBL作品を多数発表。2007年より榎田ユウリ名義でも活動し、「宮廷神官物語」「カブキブ！」「死神」各シリーズや、『武士とジェントルマン』、「猫とメガネ」シリーズなど多彩なテーマを執筆。2022年に漫画家・中村明日美子との共著『先生のおとりよせ』と『永遠の昨日』が、それぞれドラマ化され話題となった。

