高円寺駅前「再開発」に地元住民が猛反対…「再開発に成功した街」下北沢から見えてくる「今後の課題」

11月下旬、東京都杉並区の高円寺エリアにおける都市計画道路整備事業が大きな話題となった。この計画では、高円寺のシンボルともいえる北口エリアの「純情商店街」や「庚申通り商店街」を大幅に削って、幅16mほどの大きな道路を通すことになっている。それに対して、地元住民などからは貴重な「高円寺らしさ」が無くなってしまう、との反対の声がSNSを中心に相次ぎ、1万2000件以上のオンライン署名が集まる盛り上がりを見せた。

この再開発には交通の便の上昇のほか、火災時の延焼リスク軽減といったメリットがあるとされているが、それに対してLIFULL HOME'S総研所長の島原万丈氏は「道の反対側に火が燃え移らないことは確かだが、木造建築が多いエリアに変わりはないため、火災が起きるリスクは依然としてある。道路を作ったとしても、火災の根本的解決にはならず、些細な対策にしかならないのでは」と指摘している。（以下、「」内は島原氏の発言）

同じような状況を辿っていた下北沢は…

都が掲げるメリットに比べると、道路整備によって高円寺が受けるダメージの方が大きいものとなりそうだが、現在の高円寺と類似した状況を辿っていたのが東京・世田谷区の下北沢だ。

下北沢は戦後すぐに道路整備が計画されており、平成期に入ってからも都市計画道路の整備が検討されてきた。しかし道路計画には過去何度も地域住民からの反対運動が起こっていたという。

「下北沢も現在の高円寺と同じく、過去には商店街を横切る都市計画道路整備の話が進んでいました。しかし地元住民からの反発が大きく住民訴訟までに発展しました。住民と行政の粘り強い協議の結果、補助54号線は歩行者を優先した設計になり、隣接する世田谷区画街路第10号線（世田谷街10）は広場として整備されることになりました」

道路計画に反対する地域住民を中心に結成された団体などと区が何度も話し合いを重ね、その結果、2022年に世田谷街10に並行して小田急線の線路跡地に誕生したのが「下北線路街」だ。小田急線「東北沢駅」から「世田谷代田駅」の地下化に伴い、全長約1.7kmの線路跡地を開発して生まれたエリアで、飲食店や旅館、イベントスペースなどが立ち並ぶ。

さらに同年、京王井の頭線の高架下には「ミカン下北」という複数ショップが集まる商業施設も誕生したが、こうした再開発後も以前の下北沢と変わらない活気を見せている。

住民が納得するまで話し合う

AERAデジタルの記事（2023年11月公開）によると、道路計画に反対する住民団体「Save the 下北沢」を立ち上げた代表は、「シモキタらしさをなくす開発を受け入れられなかった。街をよくしたいという思いでした」と語っている。サブカルチャーの聖地として栄えてきたディープな“下北沢らしさ”を失うことのない再開発を、区に求め続けてきたというのだ。

高円寺のケースについて、島原氏はこう語る。

「高円寺の場合も、現在行われている反対署名運動をはじめ、これからより反発の声が大きくなれば計画が大幅に滞る可能性も考えられます。商店街の土地を持つ人々が立ち退きを拒否すれば、けっきょく道路計画は進みませんので、地域の防災化はむしろ遅れることになります。住民が納得する形で計画を練り直す、あるいはやり方を見直す必要があるのではないでしょうか」

高円寺は今後どうなるのか

最後に島原氏に高円寺の道路計画は今後どうなるのか、改めて聞いてみた。

「高円寺の商店街を一斉に取り壊して道路整備を進めてしまえば、街の個性、活気は奪われ、今までの高円寺らしさは“死”を迎えるでしょう。住民が納得しないまま、立ち退きを命じたところで拒否されるので、結果として時間がかかります。

ただ一部の住民が危惧する火災のリスクに備えることも重要ですので、このことも考慮しつつ、より穏便に計画を進めることが大事でしょう。先ほど指摘したように高円寺エリアを不燃化特区に指定して、除却や建て替えの際の補助金制度などを利用することで、商店街の小さな店舗を徐々に中低層のビルに統合していく。こうすることで小さな街路が織りなす高円寺の街の風情は残しつつ、防災性を高める形などであれば住民の理解も得やすいのではないでしょうか」

――反発の声が大きい高円寺の道路計画。今後地域住民たちがどういった意思表示をしていくのか、また区がどう住民の意図や要望をくみ取るのか、今後は両者の歩み寄りの姿勢が重要になってきそうだ。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

