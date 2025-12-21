「既婚者マチアプ」に登録する女性が増加中…！50代男性と不倫した「フツーの主婦」が明かす「嫌いだった夫に優しくなれた理由」

「既婚者男性の38％、女性の16％が利用経験を持つ」というデータがあるマッチングアプリ。最近ではターゲットを「既婚者限定」に絞ったアプリも流行中のようで、中には会員数が80万人以上という大手も存在している。

既婚者限定アプリでは「既婚者ならではの孤独や悩みを共有できたり、共通の趣味を楽しむなどの関係性を築ける」などとされているが、イイ年をした男女が出会って健全なままでいられるのか？

前編記事に『【ヤバすぎる既婚者マッチングアプリ体験談】ラブホで目を覚ましたら男性が消えていた…！40代主婦がブチギレた「人生で一番悔しい出費」』続き、その答えが「ノー！」だった主婦たちに既婚アプリ経験談を語ってもらった。

バブルを彷彿とされる姿でデートに向かったが…

「バブル時代にディスコで知り合い、100本のバラの花束とハリーウインストンのダイヤリングに土下座というプロポーズを受けてヤンエグ（筆者註・若くして高収入の男性という意味）だった夫と結婚したものの、結婚生活の半分以上、浮気に悩まされていた」

そう憤る荒木美奈さん（仮名・58歳・東京都）は、子どもが全員結婚したことをきっかけに「母親」を卒業。「これからは女として生きる！」とアプリに登録した。

「同じ時代を生きた」会社経営者Bさん（60歳）とマッチングし、「あの頃の輝きを取り戻しましょう」「僕はあなたを寝かせません」というキラーワードに誘われてデートに出かけた。

「事前のやりとりでは『ワインの美味しいイタリアンと夜景のキレイなホテルに予約を入れておきます』という話だったので気合いを入れてオシャレをして出かけました。もちろん、ワンレンボディコンです。ボディコンは高級キャバ嬢御用達の店で買いました」

エステとジム通いで20代の頃の体重を維持し、ヘッドスパとハリウッド女優御用達のトリートメントによるサラサラのロングヘアが自慢の美奈さんならではの勝負ファッション……。

バブルを彷彿とさせる装いにBさんは感激するだろうと思いきや、待ち合わせのカフェでBさんが美奈さんに向けた眼差しには明らかに戸惑いの色が見えたという。

「期待外れだったのでやめます」

「最初は『まさにバブルの再来だ』と楽しそうだったんですが、そのうち『そのワンピースは若い子向けだからおばさんの身体のラインに合ってない』とか『高齢女性の薄毛にワンレンは幽霊みたいだ』とかバカにし始めたんです」

すっかり出鼻をくじかれた感じになった美奈さんだったが

「この口の悪さに耐えればワインとイタリアン、夜景とめくるめく時間が待っている」と、笑顔で対応。

だが、1時間ほど過ぎた頃、伝票を手に立ち上がったBさんは「じゃあ、これで」と言い放つ。

「は！？って思いましたよ。『これで』って何？って」

スタスタと歩き出すBさんを追いかけるように店を出た美奈さんが「朝まで一緒にいるんじゃなかったんですか？」と聞くと、Bさんは「その予定だったけど期待外れだったのでやめます」と一言。さっさとタクシーをつかまえて立ち去ってしまったという。

「ふざけんな！って思いましたよ。自己肯定感ダダ下がりで心が折れました」

期待していたバブルデートが泡と消え、憂さ晴らしにブランドショップで洋服とバッグを爆買いして帰ったという美奈さん。

「夫の家族カードを使いました。こういう時、カネだけは持っている夫に感謝ですね」

温泉旅館デートで話が弾んで

期待外れどころか屈辱的な経験をした美奈さんと違い、「結果オーライ」だったというのは浅野みゆきさん（仮名・50歳・埼玉県）だ。

みゆきさんの夫は結婚以来20年以上単身赴任を繰り返しており、ほぼ母子家庭状態。5年ほど前から、更年期障害と子ども達の独立による「空の巣症候群」に陥ったみゆきさんに夫が寄り添うことはなかった。

「ある時、ネットで調べものをしていたら既婚者限定アプリを見つけたんです。『話し相手が欲しい方』と書いてあったので登録しました」

すぐに会おうとしたり、性的な話題を振ってくるような男性を警戒しながらアプリを利用していたみゆきさんは夫と同じく「長年単身赴任をしている」というCさん（54歳）とマッチング。単身赴任を巡る夫と妻、それぞれの言い分などを共有しながら交流を深め、半年ほどたった頃にデートにこぎつける。

「彼の住まいが観光地だったので旅行がてら会いに行ったんです」

「温泉にでも浸かってゆっくり話をしましょう」というCさんの提案で近くの温泉旅館に宿をとったというふたり。旧友同士の再会のように話も弾み、気が付くと夜もだいぶ更けて来た。

「二間続きの部屋だったのでCさんが『さすがに初対面で一緒には寝られないですよね』と隣の部屋に布団を持って行こうとしたんですけど、それがなんか寂しかったし、この次いつ会えるかわからないし、と考えたらもったいない気がして『一緒に寝ましょう』と言っちゃいました」

恋愛感情よりも友情に近い居心地の良さ

その夜結ばれたふたりは現在も交際を続けている。

「もう1年近くなりますね。アプリを利用し始めた頃は罪悪感に悩んだり、男性に不信感を抱いたりしましたけど、Cさんとお付き合いするようになって夫のことを思いやれるようになったし、心身の不調も改善されました。

男と女だから身体の関係もありますし、それは確かに配偶者に対する裏切りかも知れないけど、お互い恋愛感情よりも友情に近いような居心地の良さを感じています。戦友みたいな感じです(笑)」

不倫への批判が大きい昨今だが、現実には既婚者アプリを「そういう目的」で活用する人が多くいる。ただ、上手くいくかどうかは人それぞれのようだ。

